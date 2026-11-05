Σε βαθύ κόκκινο το Χρηματιστήριο με «υπογραφή» Coca-Cola HBC

«Γκρεμίστηκε» η μετοχή της CCHBC μετά την κρατικοποίηση των ρωσικών δραστηριοτήτων της ιαπωνικής JTI - Πάνω από τα 700 εκατ. ευρώ ο τζίρος λόγω του μεγάλου πακέτου που πέρασε στην Τράπεζα Πειραιώς