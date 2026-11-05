Παπασταύρου: Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα



Ο κ. W. Hoekstra στην Βουλή

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή 77 έργων σε 23 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία προτείνεται να λάβουν συνολικά επιχορηγήσεις ύψους 3,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έργα αυτά εκτιμάται ότι μπορούν να αποτρέψουν συνολικά περίπου 290 εκατ. τόνους εκπομπών CO₂ κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους.Ανάμεσα στα 77 αυτά έργα, τα 4 είναι ελληνικά, γεγονός που αποδεικνύει την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία στη χρήση τεχνολογίας αιχμής, των εταιρειών της χώρας μας.Με την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Υπουργείο, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra. Τον ευχαρίστησα, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την αλληλεγγύη και τη δημόσια στάση του στην προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει τον Κύπριο Πρόεδρο από την COP31, που ξεκινά την άλλη βδομάδα. Η ξεκάθαρη και δημόσια θέση του βοήθησε να αποτραπεί αυτή η πρόκληση. Συζητήσαμε για την ανάγκη η καθαρή μετάβαση να είναι και βιώσιμη. Δηλαδή, ο στόχος μας για μηδενικό ισοζύγιο να πηγαίνει μαζί με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και είχαμε την ευκαιρία σήμερα, στην αίθουσα αυτή, να συναντηθούμε με τέσσερις Ευρωπαίους πρωταθλητές. Στις 19 Οκτωβρίου του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ταμείο Καινοτομίας, βράβευσε 77 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Τέσσερις από αυτές είναι ελληνικές. Είναι εταιρείες οι οποίες πρωτοστατούν στην καινοτομία, σε θαλάσσια υπεράκτια αιολικά, σε απανθρακοποίηση για την παραγωγή τσιμέντου, σε νέα μορφή μπαταρίας ή στο υδρογόνο. Είναι εταιρείες οι οποίες είναι μπροστά στην καινοτομία και αποδεικνύουν ότι μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική και καινοτόμα. Επίτροπε, σας καλωσορίζω ξανά στην Ελλάδα».Από την πλευρά του, ο κ. Hoekstra είπε: «Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Σταύρο, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ξανά στην όμορφη Ελλάδα. Εκτιμώ βαθύτατα τη φιλία και τη συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση συνολικά και ιδιαίτερα με τον Υπουργό. Σε συνέχεια της συζήτησής μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για το κλίμα σε συνόδους όπως η COP, αλλά και, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε πράξη αυτό που υποδηλώνει το ίδιο μας το όνομα, να ενεργούμε ενωμένοι. Και γι' αυτό είναι απολύτως καθοριστικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι και τα 27 κράτη μέλη αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς την παραμικρή διαφοροποίηση. Αυτό είναι, φυσικά, ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της κατάστασης και των εμπειριών που ορισμένοι από εμάς έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Δεύτερον, ο Υπουργός και εγώ είχαμε επίσης ιδιαίτερα εποικοδομητικές συζητήσεις για πολλά από τα διμερή ζητήματα που εξετάζουμε. Συζητήσαμε για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα που οικοδομούμε θα λειτουργεί καλύτερα, τόσο για το κλίμα όσο και για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία μας. Και ήταν μεγάλη μου χαρά που συνάντησα ορισμένες από τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τις εταιρείες που διακρίθηκαν στο λεγόμενο Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund). Πρόκειται για Ευρωπαϊκούς πόρους που επιλέγεται να κατευθυνθούν στους καλύτερους και πιο ταλαντούχους, σε εκείνους που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων, τόσο στον τομέα του κλίματος όσο και της ανταγωνιστικότητας. Και πιστεύω ότι η παρουσία αυτών των επιχειρηματιών σήμερα εδώ, σε αυτή την αίθουσα, αποτελεί απόδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς μας έδειξαν όσα πραγματοποιούν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι πρωτοβουλίες τους για την Ευρώπη και τον κόσμο συνολικά. Επομένως, για ακόμη μία φορά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Εκτιμώ πραγματικά τη φιλία και τη συνεργασία μας και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα».Νωρίτερα, ο κ. Hoekstra επισκέφθηκε μαζί με τον κ. Παπασταύρου τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» (ΔΑΑ) και τους χώρους του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «ROUTE 2025», του στρατηγικού οδικού χάρτη και δέσμευσης του ΔΑΑ για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα (net-zero) και ενεργειακής αυτονομίας στις εγκαταστάσεις του. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 70 εκ. ευρώ, με σημαντικό μέρος αυτής να έχει υλοποιηθεί με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Mε την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Παπασταύρου, δήλωσε: «Είχα τη χαρά να υποδεχθώ σήμερα τον καλό φίλο Wopke Hoekstra, Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη. Και να δούμε εδώ, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με το πρόγραμμα ROUTE 2025, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι από τα λίγα αεροδρόμια στην Ευρώπη που παράγει από ανανεώσιμες πηγές την ενέργεια, την οποία καταναλώνει, στο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης, πετυχαίνοντας, έτσι, την ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος».Από την πλευρά του, ο κ. Hoekstra, δήλωσε: «Και για μένα, η επίτευξη του προγράμματος ROUTE 2025 από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό παράδειγμα ελληνικής και, αν μου επιτρέπεται να το πω, ευρωπαϊκής πολιτικής. Συνδυάζει το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ταυτόχρονα, συμβάλλει στη μείωση των τιμών. Πρόκειται για ένα φανταστικό παράδειγμα».Τέλος, ο Γιώργος Καλλιμασιάς, CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε σήμερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Wopke Hoekstra, στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Εδώ, με τον φωτοβολταϊκό σταθμό αυτοπαραγωγής μας και τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, καλύπτουμε πλέον, ήδη από τις αρχές του 2026, το σύνολο των ετήσιων αναγκών της εταιρείας μας σε ηλεκτρισμό από καθαρή, ανανεώσιμη, ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στις εγκαταστάσεις μας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματός μας ROUTE 2025, το οποίο υποστηρίχθηκε και από το Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιήσαμε, 25 χρόνια πριν από τον στόχο των ευρωπαϊκών αεροδρομίων για το 2050, τις επενδύσεις για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στις δραστηριότητες που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο της εταιρείας μας. Ενισχύουμε έτσι την ενεργειακή μας αυτονομία και την υπεύθυνη ανάπτυξη του αεροδρομίου, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της Αθήνας ως βιώσιμου προορισμού».Στη συνέχεια ο κ. W. Hoekstra θα μεταβεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα συμμετάσχει σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων και θα ενημερώσει τα μέλη τους σχετικά με τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, με τη συμμετοχή του Υπουργού, κ. Παπασταύρου.