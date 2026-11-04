Wall Street: Άλμα 1.300 μονάδων για τον Dow Jones μετά τη νίκη των Δημοκρατικών, πιέσεις στην AI, τι «βλέπουν» οι επενδυτές

Ράλι σε τράπεζες, υγεία και καθαρή ενέργεια, ισχυρές απώλειες για τεχνητή νοημοσύνη και τις εισηγμένες του Έλον Μασκ - ΗΠΑ: 86.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο - Πάνω από τις προβλέψεις - Στα 105 δισ. δολάρια μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Σεπτέμβριο