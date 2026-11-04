Ράλι στο Χρηματιστήριο με ώθηση από το «μπλε κύμα» στις ΗΠΑ - Άλμα για τις τράπεζες

Η καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων τεσσάρων μηνών - Πάνω από τις 2.660 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης - Ξεχώρισαν η Alpha Bank και η Εθνική από τις τραπεζικές μετοχές - Ισχυρά κέρδη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca-Cola HBC στην υψηλή κεφαλαιοποίηση - Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ ο τζίρος