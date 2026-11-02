Euronext: Αποχωρεί ο Στεφάν Μπουζνά από τη θέση του CEO – Ποιος αναλαμβάνει τα ηνία το 2027
Euronext: Αποχωρεί ο Στεφάν Μπουζνά από τη θέση του CEO – Ποιος αναλαμβάνει τα ηνία το 2027
Αλλαγή ηγεσίας στον ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό όμιλο μετά από 12 χρόνια – Τον επικεφαλής της Euronext διαδέχεται ο CEO της ασφαλιστικής NN Group, Ντέιβιντ Κνίμπε
Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Euronext δρομολογείται για τον Μάιο του 2027, καθώς ο Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου από το 2015, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Euronext, τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ντέιβιντ Κνίμπε, σημερινός διευθύνων σύμβουλος του ολλανδικού ασφαλιστικού ομίλου NN Group.
Η αλλαγή προγραμματίζεται να τεθεί προς έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Euronext, η οποία έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου 2027.
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Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Euronext, τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ντέιβιντ Κνίμπε, σημερινός διευθύνων σύμβουλος του ολλανδικού ασφαλιστικού ομίλου NN Group.
Η αλλαγή προγραμματίζεται να τεθεί προς έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Euronext, η οποία έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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