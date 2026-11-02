Τράπεζες: Οι προκλήσεις και οι προοπτικές για το 2027, το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τον κλάδο
Τράπεζες: Οι προκλήσεις και οι προοπτικές για το 2027, το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τον κλάδο
Συγκράτηση της πιστωτικής επέκτασης, ανησυχία για κόκκινα δάνεια και πολιτικό ρίσκο - Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τον κλάδο φέρνει αλλαγές στον σχεδιασμό των επιχειρηματικών πλάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων
Οι προοπτικές για το 2027, οι προκλήσεις που διαμορφώνονται στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αλλά και οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της κερδοφορίας τους βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών με τους αναλυτές, στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2027. Μέσα από τις τοποθετήσεις των τραπεζικών στελεχών αναδείχθηκε ένα νέο περιβάλλον για τον κλάδο, το οποίο χαρακτηρίζεται από πιο συγκρατημένους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, αυξημένη έμφαση στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, αλλά και αναζήτηση νέων πηγών εσόδων μέσα από εξαγορές, συγχωνεύσεις και διεθνή επέκταση.
Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν σε έναν βαθμό και τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών πλάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς οι τράπεζες καλούνται να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους σε συνθήκες διαφορετικές από εκείνες που επικράτησαν τα προηγούμενα χρόνια. Η περίοδος της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, η οποία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), φαίνεται να εισέρχεται σταδιακά σε πιο ώριμη φάση.
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Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν σε έναν βαθμό και τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών πλάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς οι τράπεζες καλούνται να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους σε συνθήκες διαφορετικές από εκείνες που επικράτησαν τα προηγούμενα χρόνια. Η περίοδος της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, η οποία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), φαίνεται να εισέρχεται σταδιακά σε πιο ώριμη φάση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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