Από τα εργοτάξια στην καθημερινή ζωή του Τhe Ellinikon, η λειτουργία του Riviera Galleria και το στοίχημα των υποδομών
Από τα εργοτάξια στην καθημερινή ζωή του Τhe Ellinikon, η λειτουργία του Riviera Galleria και το στοίχημα των υποδομών
Από την επόμενη χρονιά η έκταση του πρώην αεροδρομίου θα αρχίσει να αποκτά μόνιμους κατοίκους, καθώς θα παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες - Η λειτουργία του πάρκου και της «Riviera Galleria» και το μεγάλο στοίχημα των υποδομών
UPD:
Με το αθλητικό πάρκο που εγκαινιάστηκε επισήμως μέσα στον Σεπτέμβριο να μετρά ήδη από τις αρχές της λειτουργίας του μέχρι σήμερα πάνω από 65.000 επισκέπτες, η επόμενη φάση των παραδόσεων στο project ανάπλασης του Ελληνικού έρχεται από το πρώτο τρίμηνο του 2027.
Τότε είναι που πρόκειται να παραδοθούν επιπλέον 160 στρέμματα πάρκου και ανοιχτών χώρων, μαζί με τη λίμνη του Ελληνικού, διευρύνοντας έτσι τις εκτάσεις που θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς μια σειρά από νέες παραδόσεις, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν σταδιακά την εικόνα και να σηματοδοτήσουν ουσιαστικά τη μετάβαση από τη φάση της κατασκευής στην καθημερινή λειτουργία των πρώτων τμημάτων της νέας πόλης. Eτσι, μετά τους αθλητικούς χώρους και τους χώρους του πάρκου, τα επόμενα μεγάλα ορόσημα για την επένδυση που τρέχει ως φορέας της επένδυσης η LAMDA Development είναι, καταρχάς, η παράδοση της μαρίνας του Αγίου Κοσμά, με την αναβάθμιση των χώρων και την αύξηση της προηγούμενης χωρητικότητας, οι εμπορικοί χώροι των 19.000 τ.μ. της «Riviera Galleria» δίπλα στη μαρίνα με ορίζοντα λειτουργίας το γ’ τρίμηνο του 2027, αλλά και η σταδιακή παράδοση των κατοικιών στους ιδιοκτήτες – πέραν φυσικά και των έργων υποδομών χωρίς τις οποίες η νέα πόλη δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πολύ πρόσφατη εξέλιξη, σε συνέχεια της λειτουργίας του αθλητικού πάρκου, αφορά τη στέγαση, στο Hangar B, σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της, Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Το Hangar B έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς από το υπουργείο Πολιτισμού, βρίσκεται εντός του πάρκου του Ελληνικού και η εγκατάσταση της Γυμναστικής Ομοσπονδίας σε συνδυασμό με το αθλητικό πάρκο The Ellinikon Sports Park δημιουργούν έναν νέο πόλο αθλητισμού και πολιτισμού, ανοιχτό στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.
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Τότε είναι που πρόκειται να παραδοθούν επιπλέον 160 στρέμματα πάρκου και ανοιχτών χώρων, μαζί με τη λίμνη του Ελληνικού, διευρύνοντας έτσι τις εκτάσεις που θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς μια σειρά από νέες παραδόσεις, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν σταδιακά την εικόνα και να σηματοδοτήσουν ουσιαστικά τη μετάβαση από τη φάση της κατασκευής στην καθημερινή λειτουργία των πρώτων τμημάτων της νέας πόλης. Eτσι, μετά τους αθλητικούς χώρους και τους χώρους του πάρκου, τα επόμενα μεγάλα ορόσημα για την επένδυση που τρέχει ως φορέας της επένδυσης η LAMDA Development είναι, καταρχάς, η παράδοση της μαρίνας του Αγίου Κοσμά, με την αναβάθμιση των χώρων και την αύξηση της προηγούμενης χωρητικότητας, οι εμπορικοί χώροι των 19.000 τ.μ. της «Riviera Galleria» δίπλα στη μαρίνα με ορίζοντα λειτουργίας το γ’ τρίμηνο του 2027, αλλά και η σταδιακή παράδοση των κατοικιών στους ιδιοκτήτες – πέραν φυσικά και των έργων υποδομών χωρίς τις οποίες η νέα πόλη δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πολύ πρόσφατη εξέλιξη, σε συνέχεια της λειτουργίας του αθλητικού πάρκου, αφορά τη στέγαση, στο Hangar B, σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της, Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Το Hangar B έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς από το υπουργείο Πολιτισμού, βρίσκεται εντός του πάρκου του Ελληνικού και η εγκατάσταση της Γυμναστικής Ομοσπονδίας σε συνδυασμό με το αθλητικό πάρκο The Ellinikon Sports Park δημιουργούν έναν νέο πόλο αθλητισμού και πολιτισμού, ανοιχτό στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
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