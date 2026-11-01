Από τα εργοτάξια στην καθημερινή ζωή του Τhe Ellinikon, η λειτουργία του Riviera Galleria και το στοίχημα των υποδομών

Από την επόμενη χρονιά η έκταση του πρώην αεροδρομίου θα αρχίσει να αποκτά μόνιμους κατοίκους, καθώς θα παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες - Η λειτουργία του πάρκου και της «Riviera Galleria» και το μεγάλο στοίχημα των υποδομών