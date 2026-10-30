Κόκκινα δάνεια: Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους δανειολήπτες - Οι διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για τους servicers

3. Για πρώτη φορά ενισχύεται ουσιαστικά η δυνατότητα ελέγχου της οφειλής

4. Περισσότερες ευκαιρίες ρύθμισης, ακόμη και για όσους έχουν αποτύχει στο παρελθόν

5. Πρόσθετη προστασία της κύριας κατοικίας

6. Η καθυστέρηση έχει κόστος και για τον ίδιο τον οφειλέτη

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες είναι η δυσκολία πρόσβασης στα στοιχεία της οφειλής τους.Με τις νέες ρυθμίσεις, ο οφειλέτης αποκτά δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα έγγραφα που συνδέονται με την οφειλή, στο ιστορικό των καταβολών του και στις επιμέρους χρεώσεις.Έτσι μπορεί να γνωρίζει τι πραγματικά οφείλει, πώς έχει διαμορφωθεί το υπόλοιπό του και ποιες καταβολές έχουν ληφθεί υπόψη.Δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη ρύθμιση χωρίς πλήρη γνώση της οφειλής. Και αυτή ακριβώς τη διαφάνεια ενισχύει το νομοσχέδιο.Η νομοθετική παρέμβαση διευρύνει τις δυνατότητες του οφειλέτη να αναζητήσει βιώσιμη λύση.Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορεί να επιδιώξει συνολική ρύθμιση των υποχρεώσεών του. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία, προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στη νέα διαδικασία διμερούς ρύθμισης.Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι, βάσει της μεταβατικής διάταξης, δίνεται νέα ευκαιρία και σε οφειλέτες που έχουν ήδη εξαντλήσει προηγούμενες προσπάθειες ρύθμισης.Η Πολιτεία δημιουργεί, επομένως, περισσότερες διαδρομές για την επίτευξη συμφωνίας και την αποφυγή της αναγκαστικής εκτέλεσης.Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας, μέσω ρύθμισης που συνδέει το καταβλητέο ποσό με την αξία της, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και με ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων ακινήτων.Για τους ευάλωτους οφειλέτες που αδυνατούν να καταβάλουν ακόμη και αυτό το ποσό, προβλέπεται η ειδική διαδρομή του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Φορέα, το ενδιάμεσο πρόγραμμα παρέχει στους δικαιούχους αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και κρατική επιδότηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του.Η προστασία της κατοικίας αποκτά περισσότερα εργαλεία, προσαρμοσμένα στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών.Η άποψη ότι κάθε πρόσθετο διαδικαστικό στάδιο συνιστά αυτομάτως μεγαλύτερη προστασία παραγνωρίζει μια κρίσιμη πραγματικότητα: οι παρατεταμένες διαδικασίες μπορούν να επιβαρύνουν την οφειλή με πρόσθετους τόκους και έξοδα.Όταν υπάρχει ήδη συμφωνία ρύθμισης, η επανάληψη διαδικασιών χωρίς ουσιαστική προστιθέμενη προστασία μπορεί να λειτουργήσει τελικά εις βάρος και του ίδιου του δανειολήπτη.Η ασφάλεια δικαίου και η αποτελεσματικότητα μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν. Η επιτάχυνση οφείλει να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις, πλήρη διαφάνεια και δυνατότητα δικαστικού ελέγχου.Η δημόσια συζήτηση οφείλει να γίνεται με βάση όσα πράγματι προβλέπει το νομοσχέδιο και όχι με την καλλιέργεια φόβου στους δανειολήπτες.Η κυβέρνηση προωθεί ένα πλαίσιο που συνδυάζει περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης, αυστηρότερες υποχρεώσεις για τους διαχειριστές απαιτήσεων, προστασία της κύριας κατοικίας και αποτελεσματικότερες διαδικασίες.Η προστασία του οφειλέτη μετριέται από τα πραγματικά δικαιώματα που διαθέτει, τις λύσεις στις οποίες έχει πρόσβαση και τις εγγυήσεις που μπορεί να ενεργοποιήσει.Αυτός είναι ο στόχος της παρέμβασης. Να μπορεί ο πολίτης να γνωρίζει τι οφείλει, να διεκδικεί μια βιώσιμη ρύθμιση, να προστατεύει την κατοικία του και να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά του, σύμφωνα με τις πηγές από ην κυβέρνηση.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο