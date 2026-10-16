Κέρδη άνω του 1% για το Χρηματιστήριο και επιστροφή στα εβδομαδιαία κέρδη

Βασικό χαρακτηριστικό η μεταβλητότητα

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Σε θετική ρότα επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από την χθεσινή υποχώρηση. Ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την περιήγηση στη «ζώνη» των 2.600 μονάδων, με τους αγοραστές να ανεβάζουν ταχύτητα στις δημοπρασίες. Παράλληλα, το ΧΑ επέστρεψε στα εβδομαδιαία κέρδη μετά από δύο συνεχόμενα πτωτικά πενθήμερα.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/10), κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.613,51 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.589,47 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε άνοδο +2,12%. Αντίθετα, υποχωρεί κατά -4,56% μέσα στον Οκτώβριο και «τρέχει» με ρυθμό +23,24% φέτος.Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανάκαμψης, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει. Στα blue chips ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η HELLENiQ ENERGY και η Titan, με την πρώτη να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό, πάνω από τα 19,5 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ράλι έκανε ο ΑΔΜΗΕ.Η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας στις διεθνείς αγορές δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση στο ΧΑ και μάλιστα σε μία περίοδο έντονης μεταβλητότητας. Ανθεκτικό σημείο αντίστασης αποδεικνύονται οι 2.600 μονάδες, παρά την αρχική υπέρβαση του συγκεκριμένου τεχνικού ορίου.Στήριξη στις μετοχές προσφέρει, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος απέφυγε να εκπέμψει μήνυμα για άμεση ή πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, η τοποθέτησή του δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις για τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα για την πορεία των επιτοκίων.Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι επενδυτές εξακολουθούν να, με τη μεταβλητότητα να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων. Στο επίκεντρο παραμένουν οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική νομισματική πολιτική της Fed, οι προβληματισμοί σχετικά με το κόστος χρηματοδότησης των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, που εξακολουθούν να τροφοδοτούν ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις.Έληξαν, επίσης, σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του Οκτωβρίου, μία εξέλιξη που επηρέασε τη συναλλακτική δραστηριότητα και ενίσχυσε τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Σε ευρύτερο πλαίσιο, το επικρατέστερο σενάριο είναι η αγορά να αναζητήσει σταδιακά σημεία σταθεροποίησης, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την ανάληψη σημαντικών νέων θέσεων.Στις εταιρικές εξελίξεις, η Capital Maritime Finance ολοκλήρωσε τη δημόσια προσφορά της με τελική τιμή διάθεσης 7,5 ευρώ ανά μετοχή, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα, ποσό υψηλότερο από τον αρχικό στόχο των περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 1,1 δισ. ευρώ. Σημαντική ζήτηση καταγράφηκε τόσο από ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές όσο και από εγχώριους ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι τέσσερις cornerstone investors δεσμεύτηκαν να τοποθετήσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, με βάση τα 300 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν, η τελική τιμή διάθεσης συνεπάγεται αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων 750 εκατ. ευρώ πριν από την αύξηση κεφαλαίου (pre-money) και περίπου 1,05 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωσή της (post-money). Παράλληλα, η μετοχή προσφέρει εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 6,8%.Τέλος, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 329.000 νέες μετοχές της Performance Technologies, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω έκδοσης νέων δωρεάν μετοχών (stock awards) σε 103 στελέχη της εταιρείας.