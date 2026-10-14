Nico Lazaridi: Το «Μαγικό Βουνό», η κληρονομιά του ιδρυτή και τα νέα στοιχήματα

Με πωλήσεις 8,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα κέρδη και επενδύσεις σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, η ιστορική οινοποιία της Δράμας συνεχίζει την πορεία της μετά την απώλεια του Νίκου Λαζαρίδη - Η οικογένεια στο τιμόνι, η ιδιαίτερη σχέση με την Τέχνη και οι επιφυλάξεις του ορκωτού