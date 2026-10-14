Nico Lazaridi: Το «Μαγικό Βουνό», η κληρονομιά του ιδρυτή και τα νέα στοιχήματα
Nico Lazaridi: Το «Μαγικό Βουνό», η κληρονομιά του ιδρυτή και τα νέα στοιχήματα
Με πωλήσεις 8,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα κέρδη και επενδύσεις σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, η ιστορική οινοποιία της Δράμας συνεχίζει την πορεία της μετά την απώλεια του Νίκου Λαζαρίδη - Η οικογένεια στο τιμόνι, η ιδιαίτερη σχέση με την Τέχνη και οι επιφυλάξεις του ορκωτού
Αυξημένες πωλήσεις, υψηλότερα κέρδη και επενδύσεις που υπερτριπλασιάστηκαν κατέγραψε το 2025 η Nico Lazaridi, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τον θάνατο του ιδρυτή της, Νίκου Λαζαρίδη, τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο επιχειρηματίας που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της Δράμας σε σημαντικό οινοποιητικό κέντρο της χώρας και συνέδεσε το κρασί με την Τέχνη άφησε πίσω του μια επιχείρηση με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα. Στο τιμόνι της βρίσκονται ο Φεδερίκος Γεώργιος Λαζαρίδης, ως πρόεδρος, και η Φεντερίκα Λαζαρίδη Δημοπούλου, ως αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου στο ΓΕΜΗ, η Νίκος Λαζαρίδης Οινοποιητική πραγματοποίησε το 2025 κύκλο εργασιών 8,83 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,5% έναντι των 7,71 εκατ. ευρώ του 2024. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 25,9%, φθάνοντας τις 474.196 ευρώ από 376.605 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 644.554 ευρώ έναντι 514.982 ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,01 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να ξεπερνά το 52%.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου στο ΓΕΜΗ, η Νίκος Λαζαρίδης Οινοποιητική πραγματοποίησε το 2025 κύκλο εργασιών 8,83 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,5% έναντι των 7,71 εκατ. ευρώ του 2024. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 25,9%, φθάνοντας τις 474.196 ευρώ από 376.605 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 644.554 ευρώ έναντι 514.982 ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,01 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να ξεπερνά το 52%.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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