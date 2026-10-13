Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της Γκιλφόιλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου
Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της Γκιλφόιλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου
Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade
Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, μετά την είδηση της αποπομπής της Κίμπερλι Γκλιφόιλ από πρέσβειρα των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του εξάρει τη συμβολή της στο έργο του Κάθετου Διαδρόμου.
Όπως επισημαίνει ο κ. Εξάρχου:
«Το έργο του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από την πρώτη στιγμή, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.»
Όπως επισημαίνει ο κ. Εξάρχου:
«Το έργο του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από την πρώτη στιγμή, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.»
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