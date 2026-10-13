Ηπια πτώση και νευρικότητα στους δείκτες της Wall Street: Πιέσεις από τσιπ και εταιρικά αποτελέσματα

Οι τράπεζες και ο πήχης των προσδοκιών

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Πιέσεις στα τσιπ μνήμης από τη Νότια Κορέα

Με ήπια πτώση και έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων κινήθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα πρώτα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, ενώ οι ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των κατασκευαστών τσιπ μνήμης περιόρισαν γενικότερα τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.Ο S&P 500 κινήθηκε κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, ο τεχνολογικός Nasdaq Composite δέχθηκε πιέσεις και ο Dow Jones εμφάνισε μεταβλητότητα, χάνοντας μέρος των αρχικών του κερδών. Η εικόνα αποτύπωσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσδοκίες για την εταιρική κερδοφορία έχουν ενισχυθεί σημαντικά.Έτσι στο ταμπλό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,35% και διαπραγματεύεται στις 51.670 μονάδες. Ο S&P 500 με οριακή πτώση 0,02% στις 7.805 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε απώλειες 0,15% στις 27.205 μονάδες.Στο επίκεντρο βρέθηκε η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις μεγάλες τράπεζες να δίνουν τα πρώτα δείγματα για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, την πιστωτική δραστηριότητα και τις προοπτικές των επιχειρηματικών κερδών.Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε αποτελέσματα και έσοδα χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αν και αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026. Η μετοχή της παρουσίασε περιορισμένες μεταβολές, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου έναντι των βελτιωμένων προοπτικών.Αρνητική ήταν η αντίδραση στη Wells Fargo, η οποία υποχώρησε περίπου 2% μετά τη δημοσιοποίηση μεικτών οικονομικών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, η Goldman Sachs κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά, καθώς τα έσοδά της ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.Όπως επισήμανε η Ρεμπέκα Γουόλσερ, επικεφαλής επενδύσεων της Walser Wealth Management, οι τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις, ωστόσο οι ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τις εισηγμένες επιχειρήσεις.Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν σχεδόν 30% σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ισχυρά αποτελέσματα ενδέχεται να μην αρκούν για να στηρίξουν τις μετοχές, εφόσον δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα αισιόδοξες προβλέψεις.Στον ασφαλιστικό κλάδο, η UnitedHealth κινήθηκε οριακά ανοδικά, έχοντας ανακοινώσει οικονομικές επιδόσεις καλύτερες των εκτιμήσεων.Σημαντική πηγή ανησυχίας αποτέλεσε η βουτιά 5,5% του νοτιοκορεατικού Kospi, ο οποίος υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου. Η πτώση συνδέθηκε με προβληματισμό για τις αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών και την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση από την Κίνα.Η κινεζική CXMT ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους ένα νέο, ισχυρότερο τσιπ μνήμης, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό σε έναν κλάδο που έχει ωφεληθεί σημαντικά από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.Οι πιέσεις μεταφέρθηκαν και στην αμερικανική αγορά. Η SK hynix υποχώρησε σχεδόν 4%, ενώ η Micron Technology κατέγραψε απώλειες κοντά στο 5%. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι Seagate Technology, Western Digital και Sandisk.