«Φωτιά» το φυσικό αέριο: Σε υψηλά τετραετίας οι τιμές στην Ευρώπη, συναγερμός για τα αποθέματα και τον χειμώνα
«Φωτιά» το φυσικό αέριο: Σε υψηλά τετραετίας οι τιμές στην Ευρώπη, συναγερμός για τα αποθέματα και τον χειμώνα
Σύμφωνα με το Reuters, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 150% από την αρχή του έτους, ενώ η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα αποτελεί πλέον βασικό σενάριο για την αγορά
Σε τροχιά νέας ενεργειακής πίεσης βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, με την αγορά να προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα.
Οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή, τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης και οι προβλέψεις για πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω ανατιμήσεων.
Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κινούνται κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με το TradingView, που δημοσιεύει τα στοιχεία της Trading Economics, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2022.
Η ανοδική πίεση είχε ήδη γίνει αισθητή από χθες Τρίτη, όταν τα συμβόλαια αναφοράς του ολλανδικού κόμβου TTF έφτασαν έως τα 87,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας την έκτη διαδοχική ημέρα ανόδου, σύμφωνα με τους Financial Times.
Πρόκειται για επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων LNG. Οι διαταραχές στις μεταφορές έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για την εξασφάλιση φορτίων.
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Οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή, τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης και οι προβλέψεις για πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω ανατιμήσεων.
Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κινούνται κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με το TradingView, που δημοσιεύει τα στοιχεία της Trading Economics, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2022.
Η ανοδική πίεση είχε ήδη γίνει αισθητή από χθες Τρίτη, όταν τα συμβόλαια αναφοράς του ολλανδικού κόμβου TTF έφτασαν έως τα 87,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας την έκτη διαδοχική ημέρα ανόδου, σύμφωνα με τους Financial Times.
Πρόκειται για επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει την προσφορά LNGΚαθοριστικός παράγοντας πίσω από την άνοδο των τιμών παραμένει η διαταραχή των εξαγωγών LNG από τον Περσικό Κόλπο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.
Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων LNG. Οι διαταραχές στις μεταφορές έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για την εξασφάλιση φορτίων.
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