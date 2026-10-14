«Φωτιά» το φυσικό αέριο: Σε υψηλά τετραετίας οι τιμές στην Ευρώπη, συναγερμός για τα αποθέματα και τον χειμώνα

Σύμφωνα με το Reuters, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 150% από την αρχή του έτους, ενώ η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα αποτελεί πλέον βασικό σενάριο για την αγορά