Κατάθεση Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: Επαθα μίνι εγκεφαλικό όταν έκανα απεργία πείνας - Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου
Κατάθεση Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: Επαθα μίνι εγκεφαλικό όταν έκανα απεργία πείνας - Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου
«Αναζητούμε την αλήθεια. Σαν συγγενείς πρέπει να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ» είπε ο Πάνος Ρούτσι στη δεύτερη κατάθεσή του - Το Δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
Συνέχεια στην κατάθεσή του στη δίκη για τα Τέμπη που είχε διακοπεί στις 7 Οκτωβρίου όταν ένιωσε αδιαθεσία, έδωσε ο Πάνος Ρούτσι.
Λέγοντας «δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια», ο κ. Ρούτσι περιέγραψε μια συνάντηση στην οποία, όπως κατέθεσε, του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με τα Τέμπη και τον προειδοποίησαν να προσέχει.
«Δεν άντεξα, συγγνώμη για ό,τι έγινε. Θέλω να συνεχίσω από την απεργία πείνας. Από αυτή την κίνηση έχω τα κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Τότε με είχαν πάει στο νοσοκομείο τρεις φορές, είχα πάθει ένα μίνι εγκεφαλικό. Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους» ξεκίνησε την κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι.
«Θέλω να σταθώ στο σημείο που το παιδί μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως θα καθυστερήσει. Θέλω να σταθώ στην φωτιά που είδα όταν έφτασα. Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες από το είναι η φωτιά. Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά θα ζούσαν πολλά παιδιά εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε αυτή η πυροσφαιρα από τι προκλήθηκε. Αυτή η μυρωδιά που υπήρχε μέσα στο τρένο μου έλεγαν επιβάτες πως δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, μου ζήτησαν να το ψάξουμε. Άνθρωποι που ζητούσαν βοήθεια μετά δεν υπήρχαν» συνέχισε.
Ο ίδιος υποστήριξε, ακόμα, ότι «ένα βράδυ αργά ήταν, ήρθε ένα ζευγάρι. Με πλησίασε πρώτα η κοπέλα για να μου μιλήσει. Μου είπε "εδώ είναι το αγόρι μου, είναι πυροσβέστης και δεν μπορούσε να μιλήσει αλλά τώρα θέλει". "Εγώ δεν μπορώ να καταθέσω. Αλλά ότι κάτι είχε τρένο σίγουρα είχε κάτι. Ο στρατός δεν έχει δουλειά σε τέτοια δυστυχήματα" μου είπε. Δεν ήθελε να πει το όνομα του και να καταθέσει καθώς φοβόταν».
Μιλώντας για το «μανιτάρι» μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, ο κ. Ρούτσι είπε «δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τέτοια πυρόσφαιρα μου έλεγαν μηχανοδηγοί. Η δουλειά αυτή με τα τρένα γίνεται χρόνια κάτω από την μύτη μας. Φορτία που τα φορτώνουν χωρίς χαρτιά χωρίς τίποτα».
Στη συνέχεια, δε, ανέφερε στο δικαστήριο ένα περιστατικό στο οποίο δέχθηκε απειλή. Όπως είπε «με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φιμέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. "Σε αυτή τη τσάντα υπάρχουν λεφτά πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι" μου είπαν. Τους ρώτησα "αν δεν το κάνω; Αφήστε με να το σκεφτώ" και μου είπαν "να προσέχεις" και έφυγα. Είπα στην κύρια Κωνσταντοπούλου πως φοβάμαι και θέλω προστασία. Ζήτησα προστασία αλλά δεν.... Δεν ανέφερα το περιστατικό στις αρχές. Αυτό έγινε την ίδια χρονιά, δύο τρεις μήνες μετά την απεργία πείνας, μέσα στο 2025. Φοβήθηκα η αλήθεια είναι».
«Δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το τηλέφωνο που με πήραν δεν λειτουργούσε μετά που το κάλεσα ξανά. Εξαφανίστηκε το τηλέφωνο σαν να μην έγινε η κλήση» συμπλήρωσε ο κ. Ρούτσι.
«Αναζητούμε την αλήθεια. Σαν συγγενείς πρέπει να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Γιατί έγινε όλο αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης; Έπρεπε να διερευνήσουν να πάρουν τα στοιχεία που υπήρχαν εκεί. Να εξετάσετε αυτούς που έδωσαν την εντολή που μπάζωσαν το σημείο» είπε ακόμα ο Πάνος Ρούτσι.
Όταν, δε, ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρατήρησε «εμείς είμαστε μέχρι την ημέρα του δυστυχήματος», ο κ. Ρούτσι είπε: «Για τις εκταφές είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα εκεί που είναι το παιδί μου υπάρχουν κι άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας έδωσαν οι ιατροδικαστές να είναι ίδιο με όλα τα παιδιά. Να μας δώσουν το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους . Ένας χρόνος έχει περάσει γιατί ακόμη μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας . Έχουμε πλέον οικονομικό πρόβλημα. Δεν ήρθε κανένας να πει ένα συγνώμη. Κι αυτό πονάει. Μας έκαναν μήνυση γιατί εμείς στην Λάρισα παρεμποδίσαμε τη διαδικασία. Μας πάνε για κακούργημα. Γιατί μας το κάνουν αυτό για να μας παρεμποδίσουν; Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια. Αν δεν επιμέναμε τα βίντεο αυτά δεν θα υπήρχαν».
Ο κ. Ρούτσι είπε πως πιστεύει ότι στον τόπο της τραγωδίας υπάρχουν ακόμα ευρήματα, κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι η οικογένεια Παπαγγελή βρήκε οστό στο σημείο, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει πως θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο.
Ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε σε τυχαία συνάντησή του με τον πρωθυπουργό το 2024 στα εγκαίνια του Μετρό: «Μου έδωσε το χέρι, του είπα ότι είμαι ο πατέρας του Ντένις και είπε πως τότε με γνώρισε».
Το Δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
Λέγοντας «δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια», ο κ. Ρούτσι περιέγραψε μια συνάντηση στην οποία, όπως κατέθεσε, του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με τα Τέμπη και τον προειδοποίησαν να προσέχει.
«Δεν άντεξα, συγγνώμη για ό,τι έγινε. Θέλω να συνεχίσω από την απεργία πείνας. Από αυτή την κίνηση έχω τα κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Τότε με είχαν πάει στο νοσοκομείο τρεις φορές, είχα πάθει ένα μίνι εγκεφαλικό. Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους» ξεκίνησε την κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι.
«Θέλω να σταθώ στο σημείο που το παιδί μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως θα καθυστερήσει. Θέλω να σταθώ στην φωτιά που είδα όταν έφτασα. Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες από το είναι η φωτιά. Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά θα ζούσαν πολλά παιδιά εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε αυτή η πυροσφαιρα από τι προκλήθηκε. Αυτή η μυρωδιά που υπήρχε μέσα στο τρένο μου έλεγαν επιβάτες πως δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, μου ζήτησαν να το ψάξουμε. Άνθρωποι που ζητούσαν βοήθεια μετά δεν υπήρχαν» συνέχισε.
Ο ίδιος υποστήριξε, ακόμα, ότι «ένα βράδυ αργά ήταν, ήρθε ένα ζευγάρι. Με πλησίασε πρώτα η κοπέλα για να μου μιλήσει. Μου είπε "εδώ είναι το αγόρι μου, είναι πυροσβέστης και δεν μπορούσε να μιλήσει αλλά τώρα θέλει". "Εγώ δεν μπορώ να καταθέσω. Αλλά ότι κάτι είχε τρένο σίγουρα είχε κάτι. Ο στρατός δεν έχει δουλειά σε τέτοια δυστυχήματα" μου είπε. Δεν ήθελε να πει το όνομα του και να καταθέσει καθώς φοβόταν».
Μιλώντας για το «μανιτάρι» μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, ο κ. Ρούτσι είπε «δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τέτοια πυρόσφαιρα μου έλεγαν μηχανοδηγοί. Η δουλειά αυτή με τα τρένα γίνεται χρόνια κάτω από την μύτη μας. Φορτία που τα φορτώνουν χωρίς χαρτιά χωρίς τίποτα».
Στη συνέχεια, δε, ανέφερε στο δικαστήριο ένα περιστατικό στο οποίο δέχθηκε απειλή. Όπως είπε «με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φιμέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. "Σε αυτή τη τσάντα υπάρχουν λεφτά πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι" μου είπαν. Τους ρώτησα "αν δεν το κάνω; Αφήστε με να το σκεφτώ" και μου είπαν "να προσέχεις" και έφυγα. Είπα στην κύρια Κωνσταντοπούλου πως φοβάμαι και θέλω προστασία. Ζήτησα προστασία αλλά δεν.... Δεν ανέφερα το περιστατικό στις αρχές. Αυτό έγινε την ίδια χρονιά, δύο τρεις μήνες μετά την απεργία πείνας, μέσα στο 2025. Φοβήθηκα η αλήθεια είναι».
«Δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το τηλέφωνο που με πήραν δεν λειτουργούσε μετά που το κάλεσα ξανά. Εξαφανίστηκε το τηλέφωνο σαν να μην έγινε η κλήση» συμπλήρωσε ο κ. Ρούτσι.
«Αναζητούμε την αλήθεια. Σαν συγγενείς πρέπει να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Γιατί έγινε όλο αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης; Έπρεπε να διερευνήσουν να πάρουν τα στοιχεία που υπήρχαν εκεί. Να εξετάσετε αυτούς που έδωσαν την εντολή που μπάζωσαν το σημείο» είπε ακόμα ο Πάνος Ρούτσι.
Όταν, δε, ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρατήρησε «εμείς είμαστε μέχρι την ημέρα του δυστυχήματος», ο κ. Ρούτσι είπε: «Για τις εκταφές είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα εκεί που είναι το παιδί μου υπάρχουν κι άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας έδωσαν οι ιατροδικαστές να είναι ίδιο με όλα τα παιδιά. Να μας δώσουν το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους . Ένας χρόνος έχει περάσει γιατί ακόμη μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας . Έχουμε πλέον οικονομικό πρόβλημα. Δεν ήρθε κανένας να πει ένα συγνώμη. Κι αυτό πονάει. Μας έκαναν μήνυση γιατί εμείς στην Λάρισα παρεμποδίσαμε τη διαδικασία. Μας πάνε για κακούργημα. Γιατί μας το κάνουν αυτό για να μας παρεμποδίσουν; Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια. Αν δεν επιμέναμε τα βίντεο αυτά δεν θα υπήρχαν».
Ο κ. Ρούτσι είπε πως πιστεύει ότι στον τόπο της τραγωδίας υπάρχουν ακόμα ευρήματα, κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι η οικογένεια Παπαγγελή βρήκε οστό στο σημείο, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει πως θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο.
Ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε σε τυχαία συνάντησή του με τον πρωθυπουργό το 2024 στα εγκαίνια του Μετρό: «Μου έδωσε το χέρι, του είπα ότι είμαι ο πατέρας του Ντένις και είπε πως τότε με γνώρισε».
Το Δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα