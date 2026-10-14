Ο διπλός μηχανισμός στήριξης για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στα €1,6, ποιοι θα πάρουν επίδομα έως €1.560 μετά την αύξηση 30%, δείτε παραδείγματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr το δημόσιο θα επιδοτεί πλέον όλα τα υγρά καύσιμα (και τη βενζίνη) ενώ τα διυλιστήρια αναλαμβάνουν να στηρίζουν περισσότερο το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και το ντίζελ κίνησης