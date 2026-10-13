24 υποτροφίες του Προγράμματος «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
24 υποτροφίες του Προγράμματος «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Αιτήσεις από 12 έως 30 Οκτωβρίου 2026 για νεοεισαχθέντες σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2026–2027 σε όλες τις ΑΕΝ
Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου προκηρύσσει είκοσι τέσσερις (24) υποτροφίες για νέες και νέους που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τις 12 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, στην ενότητα «Αίτηση Υποτροφίας» ΕΔΩ.
Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και καλύπτει τα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα σπουδών (εξαιρούνται τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου). Οι υποτροφίες αποσκοπούν στην κάλυψη εξόδων διαβίωσης, όπως σίτιση και στέγαση, μετακινήσεις, εκπαιδευτικό υλικό, προμήθεια στολής κ.α.
Η αναλυτική προκήρυξη, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται ΕΔΩ με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, στοχεύει στην προώθηση της ναυτοσύνης και τη στήριξη της νέας γενιάς που αναζητά ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ναυτικά επαγγέλματα. To Πρόγραμμα αποτελεί παρακαταθήκη του οράματος της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, επιθυμία της οποίας ήταν όσοι και όσες αγαπούν τη θάλασσα να μη συναντούν εμπόδια στην ενασχόλησή τους με αυτήν.
Με τον φετινό κύκλο, ο συνολικός αριθμός υποτρόφων του Προγράμματος «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» ανέρχεται σε άνω των ενενήντα (90) υποτρόφων στις δώδεκα (12) ΑΕΝ της χώρας. Η συνέχεια του Προγράμματος εκφράζει τη δέσμευση του Ιδρύματος στο να παρέχει σταθερή και συνεπή υποστήριξη των υποτρόφων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής φοίτησης, με ισότιμη πρόσβαση στη ναυτική εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική συστηματική χορήγηση υποτροφιών στο σύνολο των ΑΕΝ της χώρας από θεσμικό δωρητή.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τις 12 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, στην ενότητα «Αίτηση Υποτροφίας» ΕΔΩ.
Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και καλύπτει τα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα σπουδών (εξαιρούνται τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου). Οι υποτροφίες αποσκοπούν στην κάλυψη εξόδων διαβίωσης, όπως σίτιση και στέγαση, μετακινήσεις, εκπαιδευτικό υλικό, προμήθεια στολής κ.α.
Η αναλυτική προκήρυξη, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται ΕΔΩ με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, στοχεύει στην προώθηση της ναυτοσύνης και τη στήριξη της νέας γενιάς που αναζητά ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ναυτικά επαγγέλματα. To Πρόγραμμα αποτελεί παρακαταθήκη του οράματος της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, επιθυμία της οποίας ήταν όσοι και όσες αγαπούν τη θάλασσα να μη συναντούν εμπόδια στην ενασχόλησή τους με αυτήν.
Με τον φετινό κύκλο, ο συνολικός αριθμός υποτρόφων του Προγράμματος «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» ανέρχεται σε άνω των ενενήντα (90) υποτρόφων στις δώδεκα (12) ΑΕΝ της χώρας. Η συνέχεια του Προγράμματος εκφράζει τη δέσμευση του Ιδρύματος στο να παρέχει σταθερή και συνεπή υποστήριξη των υποτρόφων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής φοίτησης, με ισότιμη πρόσβαση στη ναυτική εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική συστηματική χορήγηση υποτροφιών στο σύνολο των ΑΕΝ της χώρας από θεσμικό δωρητή.
Σχετικά με το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. ΜαρτίνουΤο Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου ιδρύθηκε με σκοπό την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών με δράση στην Ελλάδα καθώς και την υλοποίηση Προγράμματος Υποτροφιών. Η κοινωφελής δράση του ιδρύματος έχει πανελλαδική εμβέλεια και διατομεακή κάλυψη, δίνοντας έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, και υποτροφίες με κυρίαρχη τη θεματική της θάλασσας. Το Ίδρυμα δεν παρέχει δωρεές σε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (εξαίρεση αποτελεί το Πρόγραμμα Υποτροφιών).
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