TasteAtlas: Η λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου, στη δεύτερη θέση ένα ελληνικό γλυκό - Δείτε ποια άλλα ξεχώρισαν
TasteAtlas: Η λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου, στη δεύτερη θέση ένα ελληνικό γλυκό - Δείτε ποια άλλα ξεχώρισαν
Στην κορυφή της κατάταξης τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα της Τσεχίας
Από τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά της Ευρώπης μέχρι τις αγαπημένες γεύσεις της Αμερικής και τις ιδιαίτερες συνταγές της Μέσης Ανατολής, ο γαστρονομικός οδηγός TasteAtlas δημοσίευσε τη νέα του κατάταξη με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου.
Στη λίστα περιλαμβάνονται γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις και μία από τις παραδοσιακές της συνταγές να φτάνει μια ανάσα από την κορυφή.
Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται τα Vánoční cukroví από την Τσεχία, τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της χώρας, με βαθμολογία 4,4 στα 5.
Πρόκειται για διάφορα είδη μικρών γιορτινών γλυκισμάτων, τα οποία παρασκευάζονται σε πολλές παραλλαγές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των χριστουγεννιάτικων εθίμων των Τσέχων.
Το παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, που έχει συνδεθεί με την περίοδο των Χριστουγέννων, ξεχωρίζει για τον συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών.
Με την ίδια βαθμολογία, στην τρίτη θέση βρίσκονται τα Makroud el Louse από την Αλγερία, γλυκίσματα με βάση το αμύγδαλο.
Στην τέταρτη θέση ακολουθούν τα alfajores από την Αργεντινή, με βαθμολογία 4,2, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα ολλανδικά stroopwafels, επίσης με 4,2.
Στη λίστα περιλαμβάνονται γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις και μία από τις παραδοσιακές της συνταγές να φτάνει μια ανάσα από την κορυφή.
Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται τα Vánoční cukroví από την Τσεχία, τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της χώρας, με βαθμολογία 4,4 στα 5.
Πρόκειται για διάφορα είδη μικρών γιορτινών γλυκισμάτων, τα οποία παρασκευάζονται σε πολλές παραλλαγές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των χριστουγεννιάτικων εθίμων των Τσέχων.
Τα μελομακάρονα στη δεύτερη θέσηΤη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν τα ελληνικά μελομακάρονα, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,3 στα 5.
Το παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, που έχει συνδεθεί με την περίοδο των Χριστουγέννων, ξεχωρίζει για τον συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών.
Με την ίδια βαθμολογία, στην τρίτη θέση βρίσκονται τα Makroud el Louse από την Αλγερία, γλυκίσματα με βάση το αμύγδαλο.
Στην τέταρτη θέση ακολουθούν τα alfajores από την Αργεντινή, με βαθμολογία 4,2, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα ολλανδικά stroopwafels, επίσης με 4,2.
Στην έκτη θέση βρίσκονται τα Petticoat Tails από τη Σκωτία, στην έβδομη τα αμερικανικά μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας (chocolate chip cookies) και στην όγδοη τα ιταλικά Baci di Dama.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα Marranitos από το Μεξικό, στην ένατη θέση, και τα Speculaas από την Ολλανδία, στη δέκατη.
Ποια άλλα ελληνικά γλυκά βρίσκονται στη λίσταΠέρα από τα μελομακάρονα, η ελληνική παρουσία είναι αισθητή και σε άλλες θέσεις της κατάταξης.
Τα αμυγδαλωτά καταλαμβάνουν την 24η θέση, με βαθμολογία 3,9 στα 5, ενώ τα μουστοκούλουρα βρίσκονται στην 28η θέση, επίσης με 3,9.
Στη 47η θέση συναντάμε τους κουραμπιέδες, με βαθμολογία 3,8 στα 5, γεγονός που σημαίνει ότι και τα δύο παραδοσιακά ελληνικά χριστουγεννιάτικα γλυκά περιλαμβάνονται στην κορυφαία 50άδα του TasteAtlas.
Στη λίστα ξεχωρίζουν ακόμη τα γαλλικά macarons στην 39η θέση, τα αυστριακά Linzer Augen στην 40ή και τα γερμανικά Zimtsterne στην 44η, ενώ την τελευταία θέση της κατάταξης καταλαμβάνουν τα Naan Berenji από το Ιράν, με βαθμολογία 3,7 στα 5.
Δείτε εδώ όλη τη λίστα του TasteAtlas.
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