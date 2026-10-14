TasteAtlas: Η λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου, στη δεύτερη θέση ένα ελληνικό γλυκό - Δείτε ποια άλλα ξεχώρισαν

Τα παραδοσιακά alfajores της Αργεντινής

Στην έκτη θέση βρίσκονται τα Petticoat Tails από τη Σκωτία, στην έβδομη τα αμερικανικά μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας (chocolate chip cookies) και στην όγδοη τα ιταλικά Baci di Dama.

Ποια άλλα ελληνικά γλυκά βρίσκονται στη λίστα

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τααπό το Μεξικό, στην ένατη θέση, και τααπό την Ολλανδία, στη δέκατη.Πέρα από τα μελομακάρονα, η ελληνική παρουσία είναι αισθητή και σε άλλες θέσεις της κατάταξης.Τακαταλαμβάνουν την 24η θέση, με βαθμολογία 3,9 στα 5, ενώ ταβρίσκονται στην 28η θέση, επίσης με 3,9.Στη 47η θέση συναντάμε τους, με βαθμολογία 3,8 στα 5, γεγονός που σημαίνει ότι και τα δύο παραδοσιακά ελληνικά χριστουγεννιάτικα γλυκά περιλαμβάνονται στην κορυφαία 50άδα του TasteAtlas.Στη λίστα ξεχωρίζουν ακόμη ταστην 39η θέση, ταστην 40ή και τα γερμανικά Zimtsterne στην 44η, ενώ την τελευταία θέση της κατάταξης καταλαμβάνουν τααπό το Ιράν, με βαθμολογία 3,7 στα 5.