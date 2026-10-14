Στον Δήμο Παλλήνης το «Cambas Gardens» των 440 εκατ. ευρώ – Τι αλλάζει στην Κάντζα με τη μεγάλη επένδυση
Στον Δήμο Παλλήνης το «Cambas Gardens» των 440 εκατ. ευρώ – Τι αλλάζει στην Κάντζα με τη μεγάλη επένδυση
Η DIMAND στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που «τρέχει» έως τις 23 Οκτωβρίου παρουσιάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παλλήνης τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου της Παλλήνης παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μεγάλη επένδυση του “Cambas Gardens“, την επένδυση των 440 εκατ. ευρώ από την DIMAND, σε μία μικτή ανάπτυξη η οποία θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο επιχειρηματικό πάρκο και χώρους πολιτιστικής χρήσης.
Η πρώτη παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου στο ιστορικό ακίνητο Καμπά των 315 στρεμμάτων ως μία πιο γενικευμένη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο, τώρα και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που «τρέχει» έως τις 23 Οκτωβρίου θα τεθούν επί τάπητος πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η πρώτη παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου στο ιστορικό ακίνητο Καμπά των 315 στρεμμάτων ως μία πιο γενικευμένη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο, τώρα και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που «τρέχει» έως τις 23 Οκτωβρίου θα τεθούν επί τάπητος πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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