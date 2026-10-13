Latsco Shipping: Πράσινες επενδύσεις 14 εκατ. δολαρίων το 2025 – Στο επίκεντρο νέα δεξαμενόπλοια και ψηφιακές τεχνολογίες
Latsco Shipping: Πράσινες επενδύσεις 14 εκατ. δολαρίων το 2025 – Στο επίκεντρο νέα δεξαμενόπλοια και ψηφιακές τεχνολογίες
Η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση και του Πάρη Κασιδόκωστα – Λάτση ενισχύει τον εκσυγχρονισμό του στόλου της με ενεργειακά αποδοτικότερα πλοία, τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων και συστήματα παρακολούθησης της κατανάλωσης - Τι αποκαλύπτει η νέα έκθεση ESG
Επενδύσεις ύψους 13,97 εκατ. δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και παρεμβάσεις πραγματοποίησε το 2025 η Latsco Shipping, ενισχύοντας το πρόγραμμα ανανέωσης και τεχνολογικής αναβάθμισης του στόλου της. Η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση και του γιου της, Πάρη Κασιδόκωστα – Λάτση, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων, στη δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων και στην ψηφιοποίηση της διαχείρισης των θαλάσσιων μεταφορών.
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση βιωσιμότητας (ESG Report) της εταιρείας, οι περιβαλλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (Environmental CAPEX) διαμορφώθηκαν στα 13,97 εκατ. δολάρια για το 2025. Πρόκειται για δαπάνες που συνδέονται με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του στόλου και όχι με το συνολικό κόστος ναυπήγησης ή απόκτησης των νέων πλοίων.
Στις επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις που αφορούν τέσσερα νεότευκτα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου MR, καθώς και η εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων συλλογής και παρακολούθησης επιχειρησιακών δεδομένων σε οκτώ πλοία της ίδιας κατηγορίας.
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Σύμφωνα με τη νέα έκθεση βιωσιμότητας (ESG Report) της εταιρείας, οι περιβαλλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (Environmental CAPEX) διαμορφώθηκαν στα 13,97 εκατ. δολάρια για το 2025. Πρόκειται για δαπάνες που συνδέονται με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του στόλου και όχι με το συνολικό κόστος ναυπήγησης ή απόκτησης των νέων πλοίων.
Στις επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις που αφορούν τέσσερα νεότευκτα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου MR, καθώς και η εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων συλλογής και παρακολούθησης επιχειρησιακών δεδομένων σε οκτώ πλοία της ίδιας κατηγορίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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