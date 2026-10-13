Latsco Shipping: Πράσινες επενδύσεις 14 εκατ. δολαρίων το 2025 – Στο επίκεντρο νέα δεξαμενόπλοια και ψηφιακές τεχνολογίες

Η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση και του Πάρη Κασιδόκωστα – Λάτση ενισχύει τον εκσυγχρονισμό του στόλου της με ενεργειακά αποδοτικότερα πλοία, τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων και συστήματα παρακολούθησης της κατανάλωσης - Τι αποκαλύπτει η νέα έκθεση ESG