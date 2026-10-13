Χατζηδάκης: Με τα μέτρα στήριξης η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αρκετά κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο

«Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διυλιστηρίων» είπε ο κ. Χατζηδάκης