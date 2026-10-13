Χατζηδάκης: Με τα μέτρα στήριξης η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αρκετά κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο
Χατζηδάκης: Με τα μέτρα στήριξης η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αρκετά κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο
«Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διυλιστηρίων» είπε ο κ. Χατζηδάκης
«Η τελική τιμή καταναλωτή για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί στις 15 Οκτωβρίου, στην έναρξη της περιόδου, αρκετά κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο» δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Όπως είπε στο Open «πρόθεσή μας είναι, με τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, αφενός να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης και αφετέρου να υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διυλιστηρίων τα οποία εφαρμόζουν την δική τους πολιτική».
«Η ΕΕ δεν έχει καταλήξει ακόμα. Όμως εμείς δεν περιμένουμε την ΕΕ. Τα διυλιστήρια συνεισέφεραν ήδη από τον Ιούλιο όταν η ΕΕ και η αντιπολίτευση έκαναν διακοπές, και συνέχισαν τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο με ένα ποσό που ξεπερνά συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ» είπε ακόμα ο κ. Χατζηδάκης υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης φορολόγησε τα υπερκέρδη τόσο των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και - δύο φορές - των διυλιστηρίων.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κρίση στην αγορά καυσίμων δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου: «Προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε όσο περισσότερο γίνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που είναι ακόμη πιο επιβαρυμένο από τις αναταράξεις στην αγορά ομολόγων με επίκεντρο τη Γαλλία. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι προφανώς, αλλά και πολύ σοβαροί και νοικοκυρεμένοι. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μπορεί με μια μαγική γομολάστιχα να εξαφανίζει τα προβλήματα».
Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «η επίσημη θέση μας δια του πρωθυπουργού είναι ότι ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και θα αξιοποιήσουμε κάθε υπάρχουσα ευελιξία , χωρίς να έχουμε τον κίνδυνο για κίτρινες ή κόκκινες κάρτες παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Όχι για να είμαστε καλά παιδιά. Αλλά διότι αν ξεπεράσει κανείς τα όρια δεν μπλέκει μόνο με την ΕΕ - που είναι το λιγότερο - αλλά με τις αγορές και με καταστάσεις όπως αυτές που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία».
«Αν δεν είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση αλλά λαϊκιστές δεν θα συζητούσαμε ούτε καν τα μέτρα που συζητούμε τώρα. Διότι ζήσαμε και την "πρόοδο" που υπήρχε με τον κ. Τσίπρα» πρόσθεσε με νόημα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Όπως είπε στο Open «πρόθεσή μας είναι, με τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, αφενός να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης και αφετέρου να υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διυλιστηρίων τα οποία εφαρμόζουν την δική τους πολιτική».
«Η ΕΕ δεν έχει καταλήξει ακόμα. Όμως εμείς δεν περιμένουμε την ΕΕ. Τα διυλιστήρια συνεισέφεραν ήδη από τον Ιούλιο όταν η ΕΕ και η αντιπολίτευση έκαναν διακοπές, και συνέχισαν τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο με ένα ποσό που ξεπερνά συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ» είπε ακόμα ο κ. Χατζηδάκης υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης φορολόγησε τα υπερκέρδη τόσο των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και - δύο φορές - των διυλιστηρίων.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κρίση στην αγορά καυσίμων δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου: «Προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε όσο περισσότερο γίνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που είναι ακόμη πιο επιβαρυμένο από τις αναταράξεις στην αγορά ομολόγων με επίκεντρο τη Γαλλία. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι προφανώς, αλλά και πολύ σοβαροί και νοικοκυρεμένοι. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μπορεί με μια μαγική γομολάστιχα να εξαφανίζει τα προβλήματα».
Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «η επίσημη θέση μας δια του πρωθυπουργού είναι ότι ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και θα αξιοποιήσουμε κάθε υπάρχουσα ευελιξία , χωρίς να έχουμε τον κίνδυνο για κίτρινες ή κόκκινες κάρτες παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Όχι για να είμαστε καλά παιδιά. Αλλά διότι αν ξεπεράσει κανείς τα όρια δεν μπλέκει μόνο με την ΕΕ - που είναι το λιγότερο - αλλά με τις αγορές και με καταστάσεις όπως αυτές που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία».
«Αν δεν είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση αλλά λαϊκιστές δεν θα συζητούσαμε ούτε καν τα μέτρα που συζητούμε τώρα. Διότι ζήσαμε και την "πρόοδο" που υπήρχε με τον κ. Τσίπρα» πρόσθεσε με νόημα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
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