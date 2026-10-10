True Food Kitchen: Η αλυσίδα υγιεινής διατροφής της Όπρα Γουίνφρεϊ έπεσε στα βράχια με χρέη $42 εκατ.
True Food Kitchen: Η αλυσίδα υγιεινής διατροφής της Όπρα Γουίνφρεϊ έπεσε στα βράχια με χρέη $42 εκατ.
Η διάσημη αλυσίδα εστιατορίων με υποστηρίκτρια την Oprah Winfrey και χρέη 42 εκατομμυρίων δολαρίων οδηγείται σε δικαστική αναδιάρθρωση, βάζοντας παράλληλα λουκέτο σε 12 καταστήματά της
Στην υπαγωγή στο Άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα προχώρησε η γνωστή αλυσίδα εστιατορίων True Food Kitchen, επιδιώκοντας την πώληση της επιχείρησης υπό δικαστική εποπτεία. Η εταιρεία, η οποία εστιάζει στην υγιεινή και αντιφλεγμονώδη διατροφή, είχε προσελκύσει στο παρελθόν σπουδαίους επενδυτές, όπως η Oprah Winfrey και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Starbucks, Howard Schultz.
Λουκέτο σε 12 καταστήματα και χρέη 42 εκατομμυρίων δολαρίων
Την ίδια ημέρα που κατατέθηκε η αίτηση σε δικαστήριο του Τέξας, η διοίκηση αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας 12 εστιατορίων, περιορίζοντας το δίκτυο σε 34 καταστήματα σε 14 πολιτείες. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα εναπομείναντα καταστήματα συνεχίζουν να εξυπηρετούν κανονικά το κοινό.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Λουκέτο σε 12 καταστήματα και χρέη 42 εκατομμυρίων δολαρίων
Την ίδια ημέρα που κατατέθηκε η αίτηση σε δικαστήριο του Τέξας, η διοίκηση αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας 12 εστιατορίων, περιορίζοντας το δίκτυο σε 34 καταστήματα σε 14 πολιτείες. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα εναπομείναντα καταστήματα συνεχίζουν να εξυπηρετούν κανονικά το κοινό.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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