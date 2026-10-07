Συντάξεις: Ποιοι θα δουν την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ και πότε θα καταβληθεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ και πότε θα καταβληθεί

Πάνω από 2,2 εκατ. συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν 400 ευρώ τον Νοέμβριο χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ σημαντικές αλλαγές έρχονται το 2027

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ και πότε θα καταβληθεί
Σημαντικά μεγαλύτερος θα είναι φέτος ο αριθμός των συνταξιούχων που θα λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, καθώς η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων.

Η ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου σε περισσότερους από 2,2 εκατ. συνταξιούχους, με το ποσό να πιστώνεται εφάπαξ και αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Τα 400 ευρώ είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και χωρίς καμία παρακράτηση, ενώ η ενίσχυση αντιστοιχεί σε περίπου 33,33 ευρώ τον μήνα εάν επιμεριστεί σε δωδεκάμηνη βάση.


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