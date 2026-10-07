Συντάξεις: Ποιοι θα δουν την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ και πότε θα καταβληθεί

Πάνω από 2,2 εκατ. συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν 400 ευρώ τον Νοέμβριο χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ σημαντικές αλλαγές έρχονται το 2027