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Μεσσηνία: Ο Οκτώβριος είναι ο νέος Ιούνιος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσσηνία: Ο Οκτώβριος είναι ο νέος Ιούνιος

Από τη Γιάλοβα και τα γήπεδα της Costa Navarino έως την Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας και το παράκτιο δάσος του Αγιαννάκη, ο Οκτώβριος προσφέρει πολλούς λόγους για ένα ταξίδι στη Μεσσηνία

Μεσσηνία: Ο Οκτώβριος είναι ο νέος Ιούνιος
Το πρωί μπορείς να ξεκινήσεις από την Πύλο χωρίς να βιάζεσαι να φτάσεις στην παραλία πριν πιάσει ζέστη. Να καθίσεις για καφέ στην πλατεία, να μπεις στο Νιόκαστρο και ύστερα να οδηγήσεις προς τη Γιάλοβα. Αν η μέρα είναι καλή, τα πράγματα για μια βουτιά μπορούν ακόμη να βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Αν φυσάει ή έχει συννεφιά, έχεις ολόκληρη τη μέρα μπροστά σου για κάτι άλλο. Αυτή η ελευθερία είναι ένας καλός λόγος να έρθεις στη Μεσσηνία τον Οκτώβριο.

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