Μεσσηνία: Ο Οκτώβριος είναι ο νέος Ιούνιος

Από τη Γιάλοβα και τα γήπεδα της Costa Navarino έως την Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας και το παράκτιο δάσος του Αγιαννάκη, ο Οκτώβριος προσφέρει πολλούς λόγους για ένα ταξίδι στη Μεσσηνία