Άλεξ Φωτακίδης: Πώς ξαναμοιράζει την τράπουλα στη Vivartia

Η νέα ακτινογραφία του ομίλου με πωλήσεις 755,5 εκατ. ευρώ μετά τα deals των 240 εκατ. ευρώ - ΔΕΛΤΑ και εστίαση κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, η ισχυρή κερδοφορία της ζύμης, η μείωση του δανεισμού κατά 366,5 εκατ. ευρώ και οι επόμενες κινήσεις του CVC