Άλεξ Φωτακίδης: Πώς ξαναμοιράζει την τράπουλα στη Vivartia
Άλεξ Φωτακίδης: Πώς ξαναμοιράζει την τράπουλα στη Vivartia
Η νέα ακτινογραφία του ομίλου με πωλήσεις 755,5 εκατ. ευρώ μετά τα deals των 240 εκατ. ευρώ - ΔΕΛΤΑ και εστίαση κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, η ισχυρή κερδοφορία της ζύμης, η μείωση του δανεισμού κατά 366,5 εκατ. ευρώ και οι επόμενες κινήσεις του CVC
Στην επόμενη φάση αναδιάταξης του χαρτοφυλακίου της εισέρχεται η Vivartia, έχοντας πίσω της μια χρονιά δύο μεγάλων πωλήσεων, δραστικής μείωσης του δανεισμού, αλλά και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων που παρέμειναν στον όμιλο.
Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δίνουν ουσιαστικά τον πρώτο πλήρη λογαριασμό της Vivartia μετά την πώληση της Μπάρμπα Στάθης και της Δωδώνης έναντι συνολικού τιμήματος 240 εκατ. ευρώ. Και δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία το CVC, με τον Partner και επικεφαλής του γραφείου του στην Ελλάδα, Άλεξ Φωτακίδη, προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του: οι διαπραγματεύσεις για την Evergood και τον κλάδο εστίασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στην αγορά επιμένουν τα σενάρια για τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς για την τελευταία να έχει γνωστοποιηθεί διαδικασία πώλησης.
Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Vivartia υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, Θανάση Παπανικολάου, έχει να διαχειριστεί έναν όμιλο μικρότερο πλέον σε περίμετρο, ο οποίος όμως το 2025 συνέχισε να αναπτύσσεται. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 755,5 εκατ. ευρώ, από 703,6 εκατ. ευρώ, και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία κατά 12,4% στα 81,2 εκατ. ευρώ, από 72,2 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δίνουν ουσιαστικά τον πρώτο πλήρη λογαριασμό της Vivartia μετά την πώληση της Μπάρμπα Στάθης και της Δωδώνης έναντι συνολικού τιμήματος 240 εκατ. ευρώ. Και δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία το CVC, με τον Partner και επικεφαλής του γραφείου του στην Ελλάδα, Άλεξ Φωτακίδη, προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του: οι διαπραγματεύσεις για την Evergood και τον κλάδο εστίασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στην αγορά επιμένουν τα σενάρια για τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς για την τελευταία να έχει γνωστοποιηθεί διαδικασία πώλησης.
Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Vivartia υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, Θανάση Παπανικολάου, έχει να διαχειριστεί έναν όμιλο μικρότερο πλέον σε περίμετρο, ο οποίος όμως το 2025 συνέχισε να αναπτύσσεται. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 755,5 εκατ. ευρώ, από 703,6 εκατ. ευρώ, και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία κατά 12,4% στα 81,2 εκατ. ευρώ, από 72,2 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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