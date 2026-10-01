Μίλτος Φοροζίδης: Πού ανοίγει τα επόμενα καταστήματα η Lidl – Η Νάξος και το μεγάλο logistics

Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι και Πάρος οι τέσσερις νέες ενάρξεις έως τον Φεβρουάριο – Πέντε έως έξι νέα καταστήματα την επόμενη χρήση και στόχος το 2030 για τη λειτουργία του νέου κέντρου logistics – Τα αποκαλυπτήρια του Lidl House στη Στοά Αρσακείου