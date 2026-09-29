Τα hot νέα και ο τροφοδότης λογαριασμός, το επικοινωνιακό καλιμπράρισμα, ο Πιερρ και οι διάδοχοι της Λαγκάρντ, ο «Δαίδαλος» του Κούτρα στο Ελληνικό

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Επειδή δεν (σας) έχω συνηθίσει σε παπάτζες ενημέρωσης, αλλά όσο το δυνατόν σε στοιχειωδώς σοβαρό ρεπορτάζ (έστω και ολίγον παραπολιτικού περιεχομένου από εδώ) θα μου κάνετε τη χάρη. Η… χάρη είναι να ολοκληρώσω τους κύκλους των επαφών (sic) που έχω προκειμένου να καταλήξω σ’ ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα για το τι έγινε και γίνεται. Για την ώρα σας λέω ότι στο Μ.Μ υπάρχει μια ανησυχία για το θέμα, νομίζω την τοπική κόντρα θα τη λήξουν οι αρμόδιοι εντός των ημερών γιατί ο τροφοδότης λογαριασμός είναι ένας για όλους, το Ελληνικό Δημόσιο. Το διεθνές είναι πιο σύνθετο σε συμφέροντα και αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε πέραν των άλλων και ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες. Επανέρχομαι…Επικοινωνιακό καλιμπράρισμα-Ένα κεντρικό θέμα που συζητήθηκε χθες στο Μ.Μ, στον πρώτο πρωινό καφέ μετά την επιστροφή Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ, ήταν τα αρκετά φάλτσα που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα π.χ. Χάρης Θεοχάρης, Σπύρος Κουλκουδίνας κ.λπ. Προφανώς όλες οι περιπτώσεις δεν ήταν ίδιες, όμως στον Μητσοτάκη δεν άρεσε η εικόνα «ρεμπέτ ασκέρ» που δόθηκε, όπως δεν άρεσαν και οι δηλώσεις που επιτείνουν τις κατηγορίες περί αλαζονείας και αναλγησίας της κυβέρνησης. Γι' αυτό και από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη ζητήθηκε να γίνει ένα επικοινωνιακό καλιμπράρισμα, με προσεκτικό «άδειασμα» του υφυπουργού Θεοχάρη, ο οποίος νωρίτερα είχε βγει και είχε αναγνωρίσει το λάθος του. Πάντως, αν υπάρχει ένας που έχει «άχτι» τον Θεοχάρη είναι ο Σαμαράς, καθώς είχαν συγκρουστεί και την περίοδο της διακυβέρνησής του, με αποτέλεσμα τότε την εκπαραθύρωση Θεοχάρη από το ΥΠΟΙΚ. Αν στην εξίσωση που σας προανέφερα παρατηρήσατε ότι λείπει από το «καλιμπράρισμα» η Ντόρα… καλά παρατηρήσατε. Η συγκεκριμένη δεν μπαίνει σε καλίμπρα, είναι ειδικού χειρισμού και νομίζω ότι δεν τελειώνει ποτέ ως θέμα…Το ΚΥΣΕΑ και οι Patriot-Στο πρόγραμμα του Κ.Μ αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνεται και η τακτική συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που δεν έγινε τον Σεπτέμβριο, λόγω και της απουσίας του για μια εβδομάδα στις ΗΠΑ. Σε αυτή τη συνεδρίαση, πέραν των όποιων άλλων θεμάτων, θα αξιολογηθεί και η προοπτική παραμονής της συστοιχίας Patriot επί σαουδαραβικού εδάφους και ενώ εκκρεμεί τις επόμενες εβδομάδες μια επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ριάντ. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα και επειδή η Αθήνα δεν θέλει να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις της με τις αραβικές χώρες, προκρίνεται η παράταση της παρουσίας της ελληνικής πυροβολαρχίας και όχι απλώς για έναν μήνα, για κάτι περισσότερο, με προφανή επαναξιολόγηση δεδομένων, ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο.Ραντεβού με δύο υποψήφιους διαδόχους της Λαγκάρντ-Όσοι παρακολουθούν στενά τα ευρωπαϊκά θέματα εντόπισαν μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο χθεσινό δελτίο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη σε Βασιλεία και Φρανκφούρτη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Έλληνα ΥΠΟΙΚ και Προέδρου του Eurogroup είναι δύο ονόματα που ακούγονται έντονα στις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη ως πιθανοί διάδοχοι της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ. Ο λόγος για τον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, με τον οποίο ο Πιερρακάκης συναντήθηκε χθες στη Βασιλεία, και ο Πρόεδρος της Bundesbank Χοακίμ Νάγκελ, με τον οποίο σήμερα θα συμμετάσχουν στο ίδιο πάνελ στη Φρανκφούρτη. Αν και η θητεία της Λαγκάρντ ολοκληρώνεται τυπικά το 2027, η συζήτηση για τον επόμενο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ήδη «ανάψει» στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους.Parlez-vous français?-Δύο συνεντεύξεις έδωσε τον τελευταίο μήνα σε ΜΜΕ του εξωτερικού ο Αλέξης Τσίπρας - και τα δύο γαλλόφωνα. Προ εβδομάδων μίλησε στη βελγική Le Soir (που οι εδώ φωστήρες θεώρησαν γαλλική), ενώ χθες δημοσιεύτηκε συνέντευξή του στη γαλλική πολιτική επιθεώρηση Marianne εφ' όλης της ύλης. Είναι προφανές ότι η συνεργασία του Αλέξη με τη γαλλική εταιρεία επικοινωνίας Publicis περιλαμβάνει και ένα σκέλος... rebranding εξωτερικού, εκτός του εσωτερικού, ξεκινώντας από λογής λογής γαλλόφωνα ΜΜΕ, μου λένε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ο Αλέξης μας θαυμαστές στο Παρίσι, αλλά πάντως δεν ψηφίζουν και πολλοί εκεί.Ολύμπια ψυχραιμία με ημερομηνία λήξης-Την ώρα που η μετοχή της Allwyn μετρούσε 7η πτωτική συνεδρίαση, τα στελέχη του ομίλου έκαναν επίδειξη ψυχραιμίας, διαβάζοντας το Βραζιλιάνικο Σύνταγμα και το ημερολόγιο. Η απαγόρευση του online στοιχήματος που επιβλήθηκε στην Μπραζίλια ήταν ένα προσωρινό μέτρο άμεσης ισχύος (medida provisória). Το μέτρο “ζει” 120 ημέρες. Εκπνέει αυτόματα αν δεν το εγκρίνουν και η Βουλή και η Γερουσία εντός της προθεσμίας ή αν το απορρίψει έστω το ένα από τα δύο σώματα. Με τις διακοπές του Κογκρέσου, η προθεσμία φτάνει μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2027. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση Λούλα έβγαλε τον νόμο, αλλά δεν ελέγχει την τύχη του. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου η Βραζιλία εκλέγει πρόεδρο και Κογκρέσο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν Λούλα και Μπολσονάρου ισόπαλους στο σενάριο 2ου γύρου. Το μέτρο πιθανότατα θα το κρίνει ένα νέο Κογκρέσο, σε προεκλογικό και μετεκλογικό κλίμα, με έναν κλάδο που πληρώνει φόρους, χορηγεί το ποδόσφαιρο και απασχολεί χιλιάδες Βραζιλιάνους πολίτες. Η Betano ήδη ετοιμάζει προσφυγές και περικοπές κόστους. Ο χρόνος στην Μπραζίλια φαίνεται να δουλεύει για τους παρόχους. Μέχρι τότε, η Allwyn θα αναμένει, ενώ η διοίκησή της δείχνει την εμπιστοσύνη της στις εξελίξεις με αγορές ιδίων μετοχών ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, σε μία εβδομάδα και μέση τιμή 12,20. Οι ίδιες μετοχές ανέρχονται ήδη στο 5,43% και η εταιρεία αγοράζει ακριβότερα από όσο κλείνει η μετοχή.Ο Κούτρας χτίζει τον δικό του «Δαίδαλο» στο Ελληνικό