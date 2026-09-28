Για αυτά τα άγνωστα μέταλλα διψά η νέα τεχνολογία
Για αυτά τα άγνωστα μέταλλα διψά η νέα τεχνολογία
Γάλλιο, γερμάνιο, αντιμόνιο και ίνδιο βρίσκονται πίσω από τα chips, τις οπτικές ίνες, τις οθόνες, τα φωτοβολταϊκά και τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
Η παγκόσμια οικονομία έχει μάθει να ανησυχεί για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον χαλκό και, τα τελευταία χρόνια, το λίθιο. Υπάρχει, όμως, μια άλλη κατηγορία πρώτων υλών που δεν βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των οικονομικών εφημερίδων, παρότι είναι απολύτως απαραίτητες για ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης τεχνολογίας. Γάλλιο, γερμάνιο, ίνδιο και αντιμόνιο είναι τέσσερα χημικά στοιχεία που παράγονται σε πολύ μικρότερες ποσότητες από τα γνωστά μέταλλα. Χρησιμοποιούνται, όμως, σε ημιαγωγούς, οπτικές ίνες, οθόνες, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, κράματα και εφαρμογές άμυνας. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας τα κατατάσσει πλέον στην ομάδα των «strategic minor minerals», δηλαδή μικρών αγορών με δυσανάλογα μεγάλη σημασία για την τεχνολογία, την ενέργεια, την αεροδιαστημική και την άμυνα.
Το χημικό στοιχείο γάλλιο
Είναι ένα μαλακό, αργυρόλευκο μέταλλο που έχει μια ιδιαιτερότητα: το σημείο τήξης του είναι μόλις 29,8 βαθμοί Κελσίου. Η αξία όμως φαίνεται στους ημιαγωγούς. Ενώσεις όπως το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) και το νιτρίδιο του γαλλίου (GaN) χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά υψηλών επιδόσεων, τηλεπικοινωνίες, ραντάρ, LED, φορτιστές και συστήματα ισχύος. Το GaN, για παράδειγμα, επιτρέπει σε ηλεκτρονικά ισχύος να λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες και με μικρότερες απώλειες, ενώ το GaAs χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλές συχνότητες και ταχύτητες. Το γάλλιο χρησιμοποιείται επίσης σε φωτοβολταϊκά και σε ηλιακά κύτταρα υψηλής απόδοσης για διαστημικές εφαρμογές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το χημικό στοιχείο γάλλιο
Είναι ένα μαλακό, αργυρόλευκο μέταλλο που έχει μια ιδιαιτερότητα: το σημείο τήξης του είναι μόλις 29,8 βαθμοί Κελσίου. Η αξία όμως φαίνεται στους ημιαγωγούς. Ενώσεις όπως το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) και το νιτρίδιο του γαλλίου (GaN) χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά υψηλών επιδόσεων, τηλεπικοινωνίες, ραντάρ, LED, φορτιστές και συστήματα ισχύος. Το GaN, για παράδειγμα, επιτρέπει σε ηλεκτρονικά ισχύος να λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες και με μικρότερες απώλειες, ενώ το GaAs χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλές συχνότητες και ταχύτητες. Το γάλλιο χρησιμοποιείται επίσης σε φωτοβολταϊκά και σε ηλιακά κύτταρα υψηλής απόδοσης για διαστημικές εφαρμογές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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