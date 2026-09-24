Τι συμβαίνει όταν ρωτάτε το ΑΙ τι να αγοράσετε
Τι συμβαίνει όταν ρωτάτε το ΑΙ τι να αγοράσετε
Όλο και περισσότεροι καταναλωτές ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη να συγκρίνει προϊόντα και να προτείνει τι αξίζει να αγοράσουν
Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές είναι πια μετρήσιμο μέγεθος. Σε έρευνα της Adobe τον Μάρτιο του 2026, σε περισσότερους από 5.000 ερωτηθέντες στις ΗΠΑ, το 39% δήλωσε ότι την είχε ήδη χρησιμοποιήσει για τις ηλεκτρονικές αγορές του. Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία, οι επισκέψεις από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε αμερικανικές ιστοσελίδες λιανικής αυξήθηκαν κατά 393% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Μια καινούρια συνήθεια αποκτά θέση στην καθημερινότητά μας. Πριν αγοράσουμε, μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες στη Google, να ζητήσουμε προτάσεις από έναν ψηφιακό βοηθό και να συνδυάσουμε τις απαντήσεις τους. Για εμάς, τους καταναλωτές, μια στοχευμένη απάντηση μπορεί να σημαίνει λιγότερες ανοιχτές καρτέλες και ευκολότερη σύγκριση. Για τις επιχειρήσεις σημαίνει και κάτι ακόμη: ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού για το ποια θα βρεθεί μέσα στις προτάσεις ενός chatbot.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μια καινούρια συνήθεια αποκτά θέση στην καθημερινότητά μας. Πριν αγοράσουμε, μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες στη Google, να ζητήσουμε προτάσεις από έναν ψηφιακό βοηθό και να συνδυάσουμε τις απαντήσεις τους. Για εμάς, τους καταναλωτές, μια στοχευμένη απάντηση μπορεί να σημαίνει λιγότερες ανοιχτές καρτέλες και ευκολότερη σύγκριση. Για τις επιχειρήσεις σημαίνει και κάτι ακόμη: ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού για το ποια θα βρεθεί μέσα στις προτάσεις ενός chatbot.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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