Τι συμβαίνει όταν ρωτάτε το ΑΙ τι να αγοράσετε

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη να συγκρίνει προϊόντα και να προτείνει τι αξίζει να αγοράσουν