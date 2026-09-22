Τα μεγάλα λάθη του Γουόρεν Μπάφετ
Τα μεγάλα λάθη του Γουόρεν Μπάφετ
Ο άνθρωπος που έγινε συνώνυμο της επιτυχημένης επένδυσης έχει παραδεχτεί δημόσια μερικές από τις πιο ζημιογόνες αποφάσεις της καριέρας του
Για τις επιτυχίες του Γουόρεν Μπάφετ έχουν γραφτεί εκατομμύρια λέξεις. Για την Coca-Cola που αγόρασε το 1988, για την American Express, την Apple, την BYD και τις δεκάδες άλλες επενδύσεις που μετέτρεψαν την Berkshire Hathaway σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του κόσμου. Λιγότερο συχνά, όμως, γράφεται για τις επενδύσεις που πήγαν στραβά. Δεν είναι και λίγες. Ο ίδιος ο Μπάφετ έχει αφιερώσει σημαντικό χώρο στις ετήσιες επιστολές του προς τους μετόχους για να εξηγήσει τα λάθη του. Δεν τα απέδωσε στην τύχη, στην αγορά ή σε απρόβλεπτες εξελίξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη, εξηγώντας τι δεν είχε δει, τι είχε υποτιμήσει και πώς μια κακή αρχική απόφαση έγινε ακόμη χειρότερη επειδή καθυστέρησε να αντιδράσει.
H ειρωνική ιστορία της Berkshire Hathaway
Το 1964 ο Μπάφετ είχε ήδη σημαντική συμμετοχή στην προβληματική εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας της Νέας Αγγλίας. Η διοίκηση του προσέφερε 11,375 δολάρια για κάθε μετοχή του, ενώ ο ίδιος περίμενε 11,50 δολάρια. Η διαφορά ήταν μόλις 12,5 σεντς. Ο Μπάφετ θεώρησε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Σίμπουρι Στάντον δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν ουσιαστικά κάνει και, αντί να πουλήσει, αποφάσισε να αγοράσει ακόμη περισσότερες μετοχές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
H ειρωνική ιστορία της Berkshire Hathaway
Το 1964 ο Μπάφετ είχε ήδη σημαντική συμμετοχή στην προβληματική εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας της Νέας Αγγλίας. Η διοίκηση του προσέφερε 11,375 δολάρια για κάθε μετοχή του, ενώ ο ίδιος περίμενε 11,50 δολάρια. Η διαφορά ήταν μόλις 12,5 σεντς. Ο Μπάφετ θεώρησε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Σίμπουρι Στάντον δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν ουσιαστικά κάνει και, αντί να πουλήσει, αποφάσισε να αγοράσει ακόμη περισσότερες μετοχές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα