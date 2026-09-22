Νικ Στορόνσκι: Ο άνθρωπος πίσω από τη Revolut – Πώς μεταμορφώνει το τοπίο για τις παραδοσιακές τράπεζες

Τα 2 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, η αμερικανική επέκταση, το IPO και το σχέδιο του ιδρυτή της Revolut να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το banking