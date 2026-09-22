Νικ Στορόνσκι: Ο άνθρωπος πίσω από τη Revolut – Πώς μεταμορφώνει το τοπίο για τις παραδοσιακές τράπεζες
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Νικ Στορόνσκι: Ο άνθρωπος πίσω από τη Revolut – Πώς μεταμορφώνει το τοπίο για τις παραδοσιακές τράπεζες

Τα 2 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, η αμερικανική επέκταση, το IPO και το σχέδιο του ιδρυτή της Revolut να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το banking

Νικ Στορόνσκι: Ο άνθρωπος πίσω από τη Revolut – Πώς μεταμορφώνει το τοπίο για τις παραδοσιακές τράπεζες
Ο Νικ Στορόνσκι δεν ξεκίνησε με την πρόθεση να χτίσει έναν νέο παγκόσμιο τραπεζικό κολοσσό. Η αφετηρία του ήταν πολύ πιο απλή και ίσως γι’ αυτό τόσο ισχυρή. Ουσιαστικά ήθελε να λύσει ένα πρόβλημα που εκατομμύρια άνθρωποι είχαν μάθει να θεωρούν σχεδόν αναπόφευκτο. Τις υψηλές προμήθειες συναλλάγματος που πλήρωναν στις τράπεζες κάθε φορά που περνούσαν τα σύνορα. Από αυτή τη φαινομενικά μικρή ενόχληση γεννήθηκε η Revolut. Από μια εφαρμογή για φθηνότερο συνάλλαγμα, ο Στορόνσκι άρχισε να χτίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο, μια εταιρεία που σήμερα επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τραπεζική.

Σήμερα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ μεγαλύτερο στοίχημα. Η εταιρεία που ίδρυσε το 2015 έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια χρηματοοικονομική πλατφόρμα με 80 εκατομμύρια πελάτες, παρουσία σε δεκάδες αγορές και αποτίμηση που έφτασε τα 115 δισ. δολάρια. Και ο ίδιος ο Στορόνσκι δεν κρύβει πλέον τη φιλοδοξία του καθώς η Revolut δεν θέλει απλώς να ανταγωνιστεί τις τράπεζες αλλά θέλει να γίνει μια διαφορετική εκδοχή τους.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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