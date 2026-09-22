Wendy’s: Η άνοδος και η πτώση της αμερικανικής αλυσίδας που άφησε εποχή και στην Ελλάδα – Tερματίζονται εκατοντάδες συμβάσεις franchise
Wendy’s: Η άνοδος και η πτώση της αμερικανικής αλυσίδας που άφησε εποχή και στην Ελλάδα – Tερματίζονται εκατοντάδες συμβάσεις franchise
Σε νέες περιπέτειες η Wendy’s, καθώς αποφάσισε να τερματίσει τις συμβάσεις franchise με έναν από τους μεγαλύτερους franchisees της, τη Meritage Hospitality Group - Τα τετράγωνα burgers, το Frosty και οι πατάτες με λιωμένο τυρί και μπέικον έκαναν τα Wendy’s μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ξένες αλυσίδες fast food στην Ελλάδα των ’90s
Μεγάλη μερίδα Ελλήνων που διανύουν σήμερα την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, θυμάται ένα fast food στην πλατεία Συντάγματος που συνδέθηκε με τις βραδινές τους εξόδους. Οι πατάτες με λιωμένο τσένταρ, το Double Cheeseburger, το mushroom melt, το Frosty — το χαρακτηριστικό παγωμένο επιδόρπιο της αλυσίδας, ιδιαίτερα δημοφιλές τους καλοκαιρινούς μήνες – ήταν μερικές από τις γεύσεις που αγάπησε το ελληνικό κοινό τη δεκαετία του ‘90.
Σήμερα το δίκτυο της Wendy’s στις ΗΠΑ δέχεται νέες πιέσεις, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους franchisees της αμερικανικής αλυσίδας, η Meritage Hospitality Group, προσέφυγε σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές βάσει του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα (Chapter 11), έχοντας προηγουμένως κλείσει περίπου 60 καταστήματα που εμφάνιζαν χαμηλές επιδόσεις.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σήμερα το δίκτυο της Wendy’s στις ΗΠΑ δέχεται νέες πιέσεις, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους franchisees της αμερικανικής αλυσίδας, η Meritage Hospitality Group, προσέφυγε σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές βάσει του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα (Chapter 11), έχοντας προηγουμένως κλείσει περίπου 60 καταστήματα που εμφάνιζαν χαμηλές επιδόσεις.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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