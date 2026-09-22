Wendy’s: Η άνοδος και η πτώση της αμερικανικής αλυσίδας που άφησε εποχή και στην Ελλάδα – Tερματίζονται εκατοντάδες συμβάσεις franchise

Σε νέες περιπέτειες η Wendy’s, καθώς αποφάσισε να τερματίσει τις συμβάσεις franchise με έναν από τους μεγαλύτερους franchisees της, τη Meritage Hospitality Group - Τα τετράγωνα burgers, το Frosty και οι πατάτες με λιωμένο τυρί και μπέικον έκαναν τα Wendy’s μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ξένες αλυσίδες fast food στην Ελλάδα των ’90s