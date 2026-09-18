Αλτούντς Κουμόβα: Ο βασιλιάς του factoring έχασε $4 δισ. από το τουρκικό χρηματιστηριακό κραχ

Η κρίση στα τουρκικά επενδυτικά funds πλήττει τον δισεκατομμυριούχο Αλτούντς Κουμόβα, με απώλειες δισεκατομμυρίων από την περιουσία του, ενώ οι αρχές προχωρούν σε εκκαθαρίσεις, συλλήψεις και έρευνες για χειραγώγηση - Τουρκία: Σε αναγκαστική ρευστοποίηση 131 funds $18 δισ. – Δύο τράπεζες αναλαμβάνουν την εκκαθάριση