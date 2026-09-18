Αλτούντς Κουμόβα: Ο βασιλιάς του factoring έχασε $4 δισ. από το τουρκικό χρηματιστηριακό κραχ
Αλτούντς Κουμόβα: Ο βασιλιάς του factoring έχασε $4 δισ. από το τουρκικό χρηματιστηριακό κραχ
Η κρίση στα τουρκικά επενδυτικά funds πλήττει τον δισεκατομμυριούχο Αλτούντς Κουμόβα, με απώλειες δισεκατομμυρίων από την περιουσία του, ενώ οι αρχές προχωρούν σε εκκαθαρίσεις, συλλήψεις και έρευνες για χειραγώγηση - Τουρκία: Σε αναγκαστική ρευστοποίηση 131 funds $18 δισ. – Δύο τράπεζες αναλαμβάνουν την εκκαθάριση
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Αλτούντς Κουμόβα έμοιαζε να αποτελεί έναν από τους μεγάλους κερδισμένους της τουρκικής χρηματιστηριακής αγοράς. Ο διακριτικός επιχειρηματίας κατάφερε να εκτοξεύσει την περιουσία του, καθώς η μετοχή της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ελέγχει σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο.
Η ανοδική πορεία, όμως, ανατράπηκε απότομα αυτή την εβδομάδα, όταν η εταιρεία του βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης αναταραχής που πλήττει την αγορά της Τουρκίας. Ο ίδιος, μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη επενδυτικών εταιρειών, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για μαζικές εκροές κεφαλαίων από επενδυτικά funds.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η ανοδική πορεία, όμως, ανατράπηκε απότομα αυτή την εβδομάδα, όταν η εταιρεία του βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης αναταραχής που πλήττει την αγορά της Τουρκίας. Ο ίδιος, μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη επενδυτικών εταιρειών, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για μαζικές εκροές κεφαλαίων από επενδυτικά funds.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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