Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου
Σε δύο φάσεις οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ έχουν γνωστοποιηθεί οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου.
Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο φάσεις, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, με το χρονοδιάγραμμα να διαμορφώνεται ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκει κάθε συνταξιούχος.
Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.
-Ειδικότερα, την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο φάσεις, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, με το χρονοδιάγραμμα να διαμορφώνεται ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκει κάθε συνταξιούχος.
Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.
-Ειδικότερα, την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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