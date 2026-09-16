Mάχη για τις καταθέσεις στην Ελλάδα – Διπλάσιες οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών

Στην Ελλάδα παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά τα επιτόκια καταθέσεων - Ενισχύεται και η παρουσία διεθνών ομίλων στον χώρο του wealth management - 10 τρισ. ευρώ «λιμνάζουν» στις ευρωπαϊκές τράπεζες – Στοίχημα η χρηματοδότηση της ανάπτυξης