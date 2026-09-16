Mάχη για τις καταθέσεις στην Ελλάδα – Διπλάσιες οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών
Mάχη για τις καταθέσεις στην Ελλάδα – Διπλάσιες οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών
Στην Ελλάδα παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά τα επιτόκια καταθέσεων - Ενισχύεται και η παρουσία διεθνών ομίλων στον χώρο του wealth management - 10 τρισ. ευρώ «λιμνάζουν» στις ευρωπαϊκές τράπεζες – Στοίχημα η χρηματοδότηση της ανάπτυξης
Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν θα αργήσει να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, που παρά τα κέρδη δισεκατομμυρίων παραμένουν με πίστη στη φειδώ των αποδόσεων σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των πελατών τους. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με την BBVA στην Ιταλία και την ING στη Γερμανία να ανεβάζουν σημαντικά τις προσφορές τους για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τις τράπεζες, την ώρα που η ψηφιακή τραπεζική καθιστά πολύ ευκολότερη τη μετακίνηση χρημάτων.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική αγορά διαθέτει ακριβώς αυτό που αναζητούν οι ξένοι όμιλοι: μεγάλο όγκο καταθέσεων και σημαντικά υπόλοιπα συγκεντρωμένα σε σχετικά μικρό αριθμό πελατών. Το πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρήματος παραμένει εξαιρετικά φθηνό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική αγορά διαθέτει ακριβώς αυτό που αναζητούν οι ξένοι όμιλοι: μεγάλο όγκο καταθέσεων και σημαντικά υπόλοιπα συγκεντρωμένα σε σχετικά μικρό αριθμό πελατών. Το πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρήματος παραμένει εξαιρετικά φθηνό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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