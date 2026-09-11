Ντίζελ: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι στις ΗΠΑ, νέα πίεση σε μεταφορές, τρόφιμα και πληθωρισμό
Ντίζελ: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι στις ΗΠΑ, νέα πίεση σε μεταφορές, τρόφιμα και πληθωρισμό
Οι διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά καυσίμων από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή εκτοξεύουν το κόστος για φορτηγά, αγρότες και επιχειρήσεις - Οι αναλυτές προειδοποιούν για νέο κύμα αυξήσεων σε όλη την οικονομία
Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι, καθώς οι διαταραχές στην παγκόσμια αγορά καυσίμων που προκαλούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αυξάνουν το κόστος μεταφορών και ασκούν νέες πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία.
Οι οδηγοί φορτηγών και οι αγρότες πληρώνουν πλέον περίπου 63% ακριβότερα για να γεμίσουν τα βαρέα οχήματα και τα γεωργικά μηχανήματά τους σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με στοιχεία της AAA.
Η μέση τιμή του ντίζελ σε εθνικό επίπεδο διαμορφώθηκε στα 6,0556 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ στην Καλιφόρνια, τη μεγαλύτερη αγροτική πολιτεία των ΗΠΑ, η τιμή έχει εκτοξευθεί στα 7,9827 δολάρια.
Παράλληλα, χρησιμοποιείται στα αγροτικά μηχανήματα για τη φύτευση και τη συγκομιδή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλει στη θέρμανση κατοικιών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
«Είναι το πιο ύπουλο, πιο δαπανηρό και πιο σημαντικό καύσιμο», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy, μιλώντας στο CNBC.
«Καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, αποτελεί πραγματική ανησυχία», πρόσθεσε.
Ο Πάτρικ Ντε Χάαν, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου της GasBuddy, χαρακτήρισε τις σημερινές τιμές του ντίζελ έναν «σιωπηλό δολοφόνο» για την οικονομία.
Την ίδια στιγμή, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν επίσης φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.
Η μέση τιμή στα πρατήρια ανήλθε σε επίπεδο-ρεκόρ για την περίοδο μετά την Ημέρα Εργασίας (Labor Day), στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι.
Σύμφωνα με τον Ντε Χάαν, οι Αμερικανοί καταναλωτές δαπανούν πλέον περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα την ημέρα για βενζίνη και ντίζελ σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
Οι οδηγοί φορτηγών και οι αγρότες πληρώνουν πλέον περίπου 63% ακριβότερα για να γεμίσουν τα βαρέα οχήματα και τα γεωργικά μηχανήματά τους σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με στοιχεία της AAA.
Η μέση τιμή του ντίζελ σε εθνικό επίπεδο διαμορφώθηκε στα 6,0556 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ στην Καλιφόρνια, τη μεγαλύτερη αγροτική πολιτεία των ΗΠΑ, η τιμή έχει εκτοξευθεί στα 7,9827 δολάρια.
Το «καύσιμο-κλειδί» της οικονομίαςΠαρότι οι καταναλωτές παρακολουθούν συνήθως περισσότερο τις τιμές της βενζίνης, το ντίζελ αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς τροφοδοτεί τα φορτηγά, τα τρένα και τα πλοία που μεταφέρουν προϊόντα στην αγορά.
Παράλληλα, χρησιμοποιείται στα αγροτικά μηχανήματα για τη φύτευση και τη συγκομιδή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλει στη θέρμανση κατοικιών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
«Είναι το πιο ύπουλο, πιο δαπανηρό και πιο σημαντικό καύσιμο», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy, μιλώντας στο CNBC.
«Καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, αποτελεί πραγματική ανησυχία», πρόσθεσε.
Ο Πάτρικ Ντε Χάαν, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου της GasBuddy, χαρακτήρισε τις σημερινές τιμές του ντίζελ έναν «σιωπηλό δολοφόνο» για την οικονομία.
Νέο κύμα κόστους για καταναλωτέςΗ αύξηση του κόστους καυσίμων μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές των προϊόντων, καθώς το ντίζελ αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μεταφορά τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών και ενεργειακών προϊόντων.
Την ίδια στιγμή, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν επίσης φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.
Η μέση τιμή στα πρατήρια ανήλθε σε επίπεδο-ρεκόρ για την περίοδο μετά την Ημέρα Εργασίας (Labor Day), στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι.
Σύμφωνα με τον Ντε Χάαν, οι Αμερικανοί καταναλωτές δαπανούν πλέον περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα την ημέρα για βενζίνη και ντίζελ σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
«Υπάρχει ένα σοκ από τις τιμές για τους καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, οδηγώντας τη Μόσχα στην απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Οι πόλεμοι περιορίζουν την παγκόσμια προσφοράΗ άνοδος των τιμών συνδέεται με τις διαταραχές που προκαλούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, οδηγώντας τη Μόσχα στην απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα