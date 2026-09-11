Ντίζελ: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι στις ΗΠΑ, νέα πίεση σε μεταφορές, τρόφιμα και πληθωρισμό

Οι διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά καυσίμων από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή εκτοξεύουν το κόστος για φορτηγά, αγρότες και επιχειρήσεις - Οι αναλυτές προειδοποιούν για νέο κύμα αυξήσεων σε όλη την οικονομία