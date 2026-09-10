Το μεγάλο cash out των Ελλήνων εφοπλιστών – 316 πλοία στο σφυρί
Το μεγάλο cash out των Ελλήνων εφοπλιστών – 316 πλοία στο σφυρί
Τσάκος, Φράγκου, Λασκαρίδης Λεντούδης, Πιστιόλης, Πατίτσας, Προκοπίου και άλλοι μεγάλοι όμιλοι εκμεταλλεύονται το ράλι των αξιών – Οι πέντε μεγαλύτεροι Έλληνες πωλητές tankers είχαν ήδη συναλλαγές $1,71 δισ. και το χρήμα επιστρέφει σε νεότερα πλοία και νεότευκτα
Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν πρωταγωνιστούν μόνο στις αγορές και στις νέες παραγγελίες πλοίων. Αυτή την περίοδο κάνουν και ένα μεγάλο cash out από τη secondhand αγορά, εκμεταλλευόμενοι αποτιμήσεις που σε ορισμένες κατηγορίες έχουν φθάσει σε επίπεδα-ρεκόρ. Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο, ελληνικά συμφέροντα πούλησαν 316 πλοία, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα: 164 bulk carriers, 117 tankers, 22 containerships και 9 gas carriers. Η απόσταση από τους επόμενους είναι μεγάλη, καθώς οι Κινέζοι πούλησαν 156 και οι Ιάπωνες 152 πλοία. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια σαφής στρατηγική. Ρευστοποίηση μεγαλύτερης ηλικίας ή υπερτιμημένου tonnage, κατοχύρωση υπεραξιών και ανανέωση στόλου.
Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στα tankers. Στοιχεία της Veson Nautical έδειξαν ότι οι πέντε μεγαλύτεροι Έλληνες πωλητές του κλάδου είχαν πραγματοποιήσει μέσα στο 2026 συναλλαγές συνολικής αξίας $1,71 δισ. Πρώτη ήταν η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη με $451,49 εκατ., δεύτερη η TOP Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη με $413,72 εκατ. και ακολουθούσαν η TEN του Νίκου Τσάκου με $327,35 εκατ., η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα με $307,36 εκατ. και η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου με $213,1 εκατ. Η περίπτωση της Dynacom έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Veson επισημαίνει ότι δεν συγκαταλέγεται παραδοσιακά στους συστηματικούς πωλητές. Οι υψηλές προσφορές της νοτιοκορεατικής Sinokor για VLCC δημιούργησαν, όμως, μια ευκαιρία που δύσκολα αγνοείται.
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Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στα tankers. Στοιχεία της Veson Nautical έδειξαν ότι οι πέντε μεγαλύτεροι Έλληνες πωλητές του κλάδου είχαν πραγματοποιήσει μέσα στο 2026 συναλλαγές συνολικής αξίας $1,71 δισ. Πρώτη ήταν η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη με $451,49 εκατ., δεύτερη η TOP Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη με $413,72 εκατ. και ακολουθούσαν η TEN του Νίκου Τσάκου με $327,35 εκατ., η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα με $307,36 εκατ. και η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου με $213,1 εκατ. Η περίπτωση της Dynacom έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Veson επισημαίνει ότι δεν συγκαταλέγεται παραδοσιακά στους συστηματικούς πωλητές. Οι υψηλές προσφορές της νοτιοκορεατικής Sinokor για VLCC δημιούργησαν, όμως, μια ευκαιρία που δύσκολα αγνοείται.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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