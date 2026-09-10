Louis Vuitton: Πώς μια εταιρεία «Δαβίδ» έκανε την Κίνα να γυρίσει την πλάτη στον «Γολιάθ» της πολυτέλειας

Η δικαστική διαμάχη με τη Molly Tea προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Κίνα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα του γαλλικού οίκου σε μια αγορά όπου η ζήτηση για είδη πολυτελείας υποχωρεί