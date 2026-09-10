Louis Vuitton: Πώς μια εταιρεία «Δαβίδ» έκανε την Κίνα να γυρίσει την πλάτη στον «Γολιάθ» της πολυτέλειας
Louis Vuitton: Πώς μια εταιρεία «Δαβίδ» έκανε την Κίνα να γυρίσει την πλάτη στον «Γολιάθ» της πολυτέλειας
Η δικαστική διαμάχη με τη Molly Tea προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Κίνα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα του γαλλικού οίκου σε μια αγορά όπου η ζήτηση για είδη πολυτελείας υποχωρεί
Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η Louis Vuitton εγκαινίασε ένα εντυπωσιακό κατάστημα σε σχήμα κρουαζιερόπλοιου στη Σανγκάη, στην πολυτελή περιοχή Τζινγκάν. Τα εγκαίνια προσέλκυσαν πλήθος κόσμου, ενώ στη λίστα των προσκεκλημένων βρίσκονταν δημοφιλείς ηθοποιοί, όπως ο Λιν Γι και ο Γκονγκ Τζουν, οι οποίοι είναι πρεσβευτές του οίκου.
Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, όμως, η γαλλική μάρκα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εντελώς διαφορετικής δημοσιότητας. Μια δικαστική διαμάχη για το εμπορικό σήμα με μια τοπική εταιρεία τσαγιού προκάλεσε έντονες πατριωτικές αντιδράσεις στην Κίνα, επιδεινώνοντας την ήδη ασθενή ζήτηση για το πιο κερδοφόρο brand του ομίλου LVMH.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, όμως, η γαλλική μάρκα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εντελώς διαφορετικής δημοσιότητας. Μια δικαστική διαμάχη για το εμπορικό σήμα με μια τοπική εταιρεία τσαγιού προκάλεσε έντονες πατριωτικές αντιδράσεις στην Κίνα, επιδεινώνοντας την ήδη ασθενή ζήτηση για το πιο κερδοφόρο brand του ομίλου LVMH.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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