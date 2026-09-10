«Παράθυρο» για παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση στο θέρμανσης τον Οκτώβριο
«Παράθυρο» για παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση στο θέρμανσης τον Οκτώβριο
Στο τραπέζι των σεναρίων για τον Οκτώβριο βρίσκονται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τρεις βασικές επιλογές
Μετά τη ΔΕΘ, τα δύσκολα τώρα αρχίζουν… Με τη διεθνή τιμή στο πετρέλαιο Brent από τη μια να «πετάει» 3% σε μία ημέρα και να «πατάει» -και επισήμως- ξανά πλέον πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο Ευρώπης από την άλλη να αγγίζει τα 80 ευρώ τη θερμική μεγαβατώρα, αλλά και τις τιμές της ενέργειας να «καίνε» ξανά τα ελληνικά νοικοκυριά, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης στην αγορά καυσίμων τον Οκτώβριο – τόσο για το diesel κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Με τα ως τώρα δεδομένα, το πετρέλαιο θέρμανσης «κοιτάζει» προς τα 1,90–2,00 ευρώ το λίτρο, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε εκ νέου στο 3,8% τον Αύγουστο, το οικονομικό επιτελείο αναζητεί περιθώρια για έκτακτα μέτρα, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, τόνισε μιλώντας στο Mega ότι η υφιστάμενη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά η κυβέρνηση διατηρεί ακόμα «περιθώριο» κινήσεων για παράταση της στήριξης και για τον μήνα Οκτώβριο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
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Με τα ως τώρα δεδομένα, το πετρέλαιο θέρμανσης «κοιτάζει» προς τα 1,90–2,00 ευρώ το λίτρο, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε εκ νέου στο 3,8% τον Αύγουστο, το οικονομικό επιτελείο αναζητεί περιθώρια για έκτακτα μέτρα, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, τόνισε μιλώντας στο Mega ότι η υφιστάμενη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά η κυβέρνηση διατηρεί ακόμα «περιθώριο» κινήσεων για παράταση της στήριξης και για τον μήνα Οκτώβριο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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