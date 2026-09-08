Ελληνικό χρώμα στο ράλι των ναυτιλιακών μετοχών στη Wall Street – Diana, Star Bulk, Dorian LPG, Okeanis στους κερδισμένους

Η εκτίναξη των Capesize πάνω από τα $50.000 ημερησίως έφερε ξανά το dry bulk στο επίκεντρο – Η Dorian LPG σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των ναυτιλιακών τίτλων, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν Diana Shipping, Star Bulk και Okeanis Eco Tankers