Ελληνικό χρώμα στο ράλι των ναυτιλιακών μετοχών στη Wall Street – Diana, Star Bulk, Dorian LPG, Okeanis στους κερδισμένους
Ελληνικό χρώμα στο ράλι των ναυτιλιακών μετοχών στη Wall Street – Diana, Star Bulk, Dorian LPG, Okeanis στους κερδισμένους
Η εκτίναξη των Capesize πάνω από τα $50.000 ημερησίως έφερε ξανά το dry bulk στο επίκεντρο – Η Dorian LPG σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των ναυτιλιακών τίτλων, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν Diana Shipping, Star Bulk και Okeanis Eco Tankers
Έντονο ελληνικό αποτύπωμα είχε η ανοδική εβδομάδα των ναυτιλιακών μετοχών στη Νέα Υόρκη, καθώς εταιρείες ελληνικών συμφερόντων βρέθηκαν μεταξύ των πρωταγωνιστών τόσο στο ξηρό φορτίο όσο και στα δεξαμενόπλοια και στο LPG. Το ενδιαφέρον αυτή τη φορά στράφηκε κυρίως στα bulk carriers.
Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία τα tankers μονοπωλούσαν την προσοχή λόγω των εξαιρετικά υψηλών ναύλων, η εκτίναξη της αγοράς των Capesize έφερε τις εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου ξανά στο προσκήνιο.
Οι αμερικανικές dry bulk μετοχές ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο 7,3%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών ναυτιλιακών κλάδων. Συνολικά, και οι 21 ναυτιλιακοί τίτλοι που παρακολουθήθηκαν από το TradeWinds κινήθηκαν ανοδικά, με μέσο κέρδος 5,7%, σε μία εβδομάδα κατά την οποία ο S&P 500 υποχώρησε οριακά.
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Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία τα tankers μονοπωλούσαν την προσοχή λόγω των εξαιρετικά υψηλών ναύλων, η εκτίναξη της αγοράς των Capesize έφερε τις εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου ξανά στο προσκήνιο.
Οι αμερικανικές dry bulk μετοχές ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο 7,3%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών ναυτιλιακών κλάδων. Συνολικά, και οι 21 ναυτιλιακοί τίτλοι που παρακολουθήθηκαν από το TradeWinds κινήθηκαν ανοδικά, με μέσο κέρδος 5,7%, σε μία εβδομάδα κατά την οποία ο S&P 500 υποχώρησε οριακά.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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