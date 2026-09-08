Η πιο ισχυρή γυναίκα του AI φοβάται την ίδια της τη δημιουργία
Η πιο ισχυρή γυναίκα του AI φοβάται την ίδια της τη δημιουργία
H 39χρονη Πρόεδρος της Anthropic και Claude διοικεί μια επιχείρηση που φιλοδοξεί να παίξει το χαρτί της διαφάνειας σε μια τεχνολογία που πολλοί αποδίδουν σκοτεινά χαρακτηριστικά
Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στο Στάνφορντ, η παρουσιάστρια ρωτά το κοινό ποιος χρησιμοποιεί το Claude, τον ψηφιακό βοηθό της Anthropic. Ένα δάσος από χέρια σηκώνεται. Η προσκεκλημένη χαμογελά ειρωνικά: αν στη θέση της καθόταν ο Sam Altman και η ερώτηση αφορούσε το ChatGPT, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Αυτή που αστειεύεται είναι η Daniela Amodei, 39 ετών, Πρόεδρος και συνιδρύτρια μιας εταιρείας που η αγορά αποτιμά πλέον σε 965 δισεκατομμύρια δολάρια, και ίσως η πιο ισχυρή γυναίκα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα.
Διαβάστε περισσότεραwww.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότεραwww.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα