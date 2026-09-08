Η πιο ισχυρή γυναίκα του AI φοβάται την ίδια της τη δημιουργία
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Η πιο ισχυρή γυναίκα του AI φοβάται την ίδια της τη δημιουργία

H 39χρονη Πρόεδρος της Anthropic και Claude διοικεί μια επιχείρηση που φιλοδοξεί να παίξει το χαρτί της διαφάνειας σε μια τεχνολογία που πολλοί αποδίδουν σκοτεινά χαρακτηριστικά

Η πιο ισχυρή γυναίκα του AI φοβάται την ίδια της τη δημιουργία
Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στο Στάνφορντ, η παρουσιάστρια ρωτά το κοινό ποιος χρησιμοποιεί το Claude, τον ψηφιακό βοηθό της Anthropic. Ένα δάσος από χέρια σηκώνεται. Η προσκεκλημένη χαμογελά ειρωνικά: αν στη θέση της καθόταν ο Sam Altman και η ερώτηση αφορούσε το ChatGPT, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Αυτή που αστειεύεται είναι η Daniela Amodei, 39 ετών, Πρόεδρος και συνιδρύτρια μιας εταιρείας που η αγορά αποτιμά πλέον σε 965 δισεκατομμύρια δολάρια, και ίσως η πιο ισχυρή γυναίκα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα.


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