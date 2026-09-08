Σκαραμαγκάς: VLCC ξανά στη μεγάλη δεξαμενή μετά από δεκαετίες – Ο «Αχελώος» του Προκοπίου γράφει νέο κεφάλαιο

Το υπερδεξαμενόπλοιο των 306.000 dwt της Dynacom κατέπλευσε στις εγκαταστάσεις του Σκαραμαγκά – Είχε χτυπηθεί από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ τον Ιούλιο – Η άφιξή του σηματοδοτεί την επιστροφή του ναυπηγείου στην κατηγορία των πολύ μεγάλων εμπορικών πλοίων