Σκαραμαγκάς: VLCC ξανά στη μεγάλη δεξαμενή μετά από δεκαετίες – Ο «Αχελώος» του Προκοπίου γράφει νέο κεφάλαιο
Σκαραμαγκάς: VLCC ξανά στη μεγάλη δεξαμενή μετά από δεκαετίες – Ο «Αχελώος» του Προκοπίου γράφει νέο κεφάλαιο
Το υπερδεξαμενόπλοιο των 306.000 dwt της Dynacom κατέπλευσε στις εγκαταστάσεις του Σκαραμαγκά – Είχε χτυπηθεί από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ τον Ιούλιο – Η άφιξή του σηματοδοτεί την επιστροφή του ναυπηγείου στην κατηγορία των πολύ μεγάλων εμπορικών πλοίων
Μια εικόνα που είχε να δει ο Σκαραμαγκάς εδώ και δεκαετίες καταγράφεται αυτές τις ημέρες στις μεγαλύτερες ναυπηγικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ένα υπερδεξαμενόπλοιο τύπου VLCC βρίσκεται και πάλι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τη σταδιακή επιστροφή τους στις βαριές επισκευές πλοίων πολύ μεγάλου μεγέθους.
Πρόκειται για το «Acheloos» («Αχελώος») της Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, χωρητικότητας 306.000 dwt. Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων καταγράφουν την άφιξή του στον Σκαραμαγκά στις 5 Σεπτεμβρίου, προερχόμενο από τους Αγίους Θεοδώρους. Το VLCC παραμένει στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου.
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Πρόκειται για το «Acheloos» («Αχελώος») της Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, χωρητικότητας 306.000 dwt. Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων καταγράφουν την άφιξή του στον Σκαραμαγκά στις 5 Σεπτεμβρίου, προερχόμενο από τους Αγίους Θεοδώρους. Το VLCC παραμένει στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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