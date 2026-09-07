AXIA – Alpha Finance για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ: Αναπτυξιακό «μέρισμα» με δημοσιονομική πειθαρχία
AXIA – Alpha Finance για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ: Αναπτυξιακό «μέρισμα» με δημοσιονομική πειθαρχία
Το μήνυμα προς τις αγορές - Η AXIA Alpha Finance βλέπει προσπάθεια μεταφοράς των ισχυρών μακροοικονομικών επιδόσεων στην πραγματική οικονομία
Ως ένα φιλοαναπτυξιακό αλλά ταυτόχρονα δημοσιονομικά πειθαρχημένο πακέτο αξιολογεί η AXIA Alpha Finance τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο μήνυμα που εκπέμπεται προς τις αγορές και τους επενδυτές ενόψει και της εκλογικής χρονιάς του 2027.
Σύμφωνα με την AXIA, ο βασικός στόχος των μέτρων είναι να μεταφερθούν πιο άμεσα στην πραγματική οικονομία τα οφέλη από τις ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας, μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, της εγχώριας ζήτησης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι παρεμβάσεις κατευθύνονται κυρίως προς τη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους νέους και τις οικογένειες, συνδυάζοντας φορολογικές ελαφρύνσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, στεγαστική στήριξη, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και δημογραφικά κίνητρα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο οίκος στη δέσμευση ότι το σύνολο των παρεμβάσεων είναι κοστολογημένο και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, η πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους και η επενδυτική βαθμίδα. Πρόκειται, σύμφωνα με την ανάλυση, για ένα κρίσιμο μήνυμα προς τους επενδυτές, καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική περίοδο.
Η AXIA ξεχωρίζει τρία βασικά μηνύματα προς τις αγορές: τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας παρά την προσέγγιση των εκλογών, την παραμονή της ανάπτυξης και των ιδιωτικών επενδύσεων στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής και τη σύνδεση της πολιτικής σταθερότητας με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της επενδυτικής δυναμικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σύμφωνα με την AXIA, ο βασικός στόχος των μέτρων είναι να μεταφερθούν πιο άμεσα στην πραγματική οικονομία τα οφέλη από τις ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας, μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, της εγχώριας ζήτησης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι παρεμβάσεις κατευθύνονται κυρίως προς τη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους νέους και τις οικογένειες, συνδυάζοντας φορολογικές ελαφρύνσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, στεγαστική στήριξη, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και δημογραφικά κίνητρα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο οίκος στη δέσμευση ότι το σύνολο των παρεμβάσεων είναι κοστολογημένο και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, η πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους και η επενδυτική βαθμίδα. Πρόκειται, σύμφωνα με την ανάλυση, για ένα κρίσιμο μήνυμα προς τους επενδυτές, καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική περίοδο.
Η AXIA ξεχωρίζει τρία βασικά μηνύματα προς τις αγορές: τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας παρά την προσέγγιση των εκλογών, την παραμονή της ανάπτυξης και των ιδιωτικών επενδύσεων στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής και τη σύνδεση της πολιτικής σταθερότητας με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της επενδυτικής δυναμικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα