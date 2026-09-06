ΔΕΘ: Από τις μικρομεσαίες έως τη στέγη – Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη που αφορούν τις τράπεζες

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ δημιουργούν σημαντικό πεδίο δράσης για τις τράπεζες, από τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων και το «Σπίτι μου ΙΙΙ» έως τον «κουμπαρά» για παιδιά. Παράλληλα, επηρεάζονται από τη νέα φορολόγηση των αμοιβών μελών διοικητικών συμβουλίων