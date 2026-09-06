ΔΕΘ: Από τις μικρομεσαίες έως τη στέγη – Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη που αφορούν τις τράπεζες
ΔΕΘ: Από τις μικρομεσαίες έως τη στέγη – Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη που αφορούν τις τράπεζες
Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ δημιουργούν σημαντικό πεδίο δράσης για τις τράπεζες, από τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων και το «Σπίτι μου ΙΙΙ» έως τον «κουμπαρά» για παιδιά. Παράλληλα, επηρεάζονται από τη νέα φορολόγηση των αμοιβών μελών διοικητικών συμβουλίων
Με τη βοήθεια και του πιστωτικού συστήματος της χώρας, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, κυρίως όσες αφορούν χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις και πρόσβαση σε κεφάλαια, αναμένεται να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη.
Αν και στη χθεσινή του ομιλία ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ειδικά στις τράπεζες, εντούτοις μια σειρά από μέτρα που εξήγγειλε τις αφορούν άμεσα ή έμμεσα, καθώς η υλοποίησή τους προϋποθέτει τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, είτε μέσω της παροχής δανείων είτε μέσω της διαχείρισης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Πρόκειται για ένα από τα μέτρα με την πιο άμεση σχέση με τις τράπεζες, καθώς ο στόχος είναι τα διαθέσιμα κεφάλαια να πολλαπλασιαστούν μέσω της τραπεζικής χρηματοδότησης και να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισμό.
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία μεταφέρθηκαν πόροι της τάξεως των 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Από τους πόρους αυτούς, περίπου 1,5 δισ. ευρώ θα αποτελέσει τη βάση για τη μόχλευση, ενώ περίπου 500 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε εγγυοδοτικά εργαλεία. Με τη συμμετοχή των τραπεζών και την αξιοποίηση των εγγυήσεων, το συνολικό ποσό των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων μπορεί να φθάσει τα 5 δισ. ευρώ.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος, είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω των κριτηρίων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η κρατική εγγύηση λειτουργεί στην πράξη ως «γέφυρα» μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζών, περιορίζοντας τον πιστωτικό κίνδυνο και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δάνεια.
Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να έχει σαφώς πιο διευρυμένα κριτήρια σε σχέση με το προηγούμενο, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.
Και σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικός, καθώς τα κρατικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια θα λειτουργήσουν ως βάση για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Για τις τράπεζες, άλλωστε, τα προγράμματα αυτά αποτελούν έναν τρόπο ενίσχυσης της στεγαστικής πίστης σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα προσιτότητας.
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Αν και στη χθεσινή του ομιλία ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ειδικά στις τράπεζες, εντούτοις μια σειρά από μέτρα που εξήγγειλε τις αφορούν άμεσα ή έμμεσα, καθώς η υλοποίησή τους προϋποθέτει τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, είτε μέσω της παροχής δανείων είτε μέσω της διαχείρισης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Χρηματοδότηση μικρομεσαίωνΟι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξής τους βρέθηκαν αρκετά ψηλά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε σε πόρους που, με τη χρήση μόχλευσης και εγγυήσεων, θα διαμορφώσουν για τον κλάδο έναν συνολικό δανεισμό της τάξεως των 5 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα από τα μέτρα με την πιο άμεση σχέση με τις τράπεζες, καθώς ο στόχος είναι τα διαθέσιμα κεφάλαια να πολλαπλασιαστούν μέσω της τραπεζικής χρηματοδότησης και να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισμό.
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία μεταφέρθηκαν πόροι της τάξεως των 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Από τους πόρους αυτούς, περίπου 1,5 δισ. ευρώ θα αποτελέσει τη βάση για τη μόχλευση, ενώ περίπου 500 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε εγγυοδοτικά εργαλεία. Με τη συμμετοχή των τραπεζών και την αξιοποίηση των εγγυήσεων, το συνολικό ποσό των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων μπορεί να φθάσει τα 5 δισ. ευρώ.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος, είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω των κριτηρίων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η κρατική εγγύηση λειτουργεί στην πράξη ως «γέφυρα» μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζών, περιορίζοντας τον πιστωτικό κίνδυνο και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δάνεια.
Στεγαστική πολιτικήΣημαντικό κομμάτι των εξαγγελιών αφορά και τη στεγαστική πολιτική, με τις τράπεζες να έχουν και εδώ κομβικό ρόλο. Τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ από τους πόρους που συνδέονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μαζί με άλλα τόσα από τα 14 Ταμεία του ΕΣΠΑ, θα αποτελέσουν τη βάση για νέα στεγαστική παρέμβαση, στο πλαίσιο του «Σπίτι μου ΙΙΙ», με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία.
Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να έχει σαφώς πιο διευρυμένα κριτήρια σε σχέση με το προηγούμενο, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.
Και σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικός, καθώς τα κρατικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια θα λειτουργήσουν ως βάση για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Για τις τράπεζες, άλλωστε, τα προγράμματα αυτά αποτελούν έναν τρόπο ενίσχυσης της στεγαστικής πίστης σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα προσιτότητας.
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