Από την CΟSMOTE TELEKOM στην Telekom: Τι σηματοδοτεί για πελάτες και αγορά η αλλαγή μάρκας του ΟΤΕ

Η παγκόσμια δύναμη της Telekom, οι οικονομίες κλίμακας, η πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες, αλλά και οι διεθνείς συνεργασίες βρίσκονται πίσω από τη νέα μάρκα του ΟΤΕ