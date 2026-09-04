Από την CΟSMOTE TELEKOM στην Telekom: Τι σηματοδοτεί για πελάτες και αγορά η αλλαγή μάρκας του ΟΤΕ
Από την CΟSMOTE TELEKOM στην Telekom: Τι σηματοδοτεί για πελάτες και αγορά η αλλαγή μάρκας του ΟΤΕ
Η παγκόσμια δύναμη της Telekom, οι οικονομίες κλίμακας, η πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες, αλλά και οι διεθνείς συνεργασίες βρίσκονται πίσω από τη νέα μάρκα του ΟΤΕ
Μια νέα σελίδα ανοίγει για την εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία εξελίσσεται από COSMOTE TELEKOM σε Telekom. Η μετάβαση αυτή, δεν περιορίζεται στην αλλαγή ονόματος, λογοτύπου και εταιρικού χρώματος. Σηματοδοτεί την ακόμα πιο άμεση σύνδεση της ελληνικής αγοράς με το διεθνές οικοσύστημα της Telekom και τις δυνατότητες που δημιουργεί η παγκόσμια κλίμακά της σε τεχνολογία, καινοτομία και ψηφιακές υπηρεσίες.
Το νέο πεδίο ανταγωνισμού
Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σε περίοδο βαθύτατου μετασχηματισμού: δίπλα στους παραδοσιακούς παρόχους έχουν εμφανιστεί παγκόσμιοι τεχνολογικοί παίκτες, ενώ η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταναλωτές και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Παράλληλα, οι απαιτήσεις μετατοπίζονται προς πιο ολοκληρωμένες, προσωποποιημένες και «έξυπνες» ψηφιακές υπηρεσίες.
Σε αυτό το περιβάλλον, η πλήρης υιοθέτηση ενός παγκόσμιου brand ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση του ΟΤΕ. Η Telekom προσφέρει οικονομίες κλίμακας, προηγμένες πλατφόρμες και υπηρεσίες, διεθνή τεχνογνωσία και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών. Στην πράξη, οι δυνατότητες αυτές μπορούν να μεταφράζονται για την ελληνική αγορά σε ταχύτερη αξιοποίηση καινοτομιών, αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη και νέες ψηφιακές λύσεις.
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Το νέο πεδίο ανταγωνισμού
Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σε περίοδο βαθύτατου μετασχηματισμού: δίπλα στους παραδοσιακούς παρόχους έχουν εμφανιστεί παγκόσμιοι τεχνολογικοί παίκτες, ενώ η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταναλωτές και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Παράλληλα, οι απαιτήσεις μετατοπίζονται προς πιο ολοκληρωμένες, προσωποποιημένες και «έξυπνες» ψηφιακές υπηρεσίες.
Σε αυτό το περιβάλλον, η πλήρης υιοθέτηση ενός παγκόσμιου brand ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση του ΟΤΕ. Η Telekom προσφέρει οικονομίες κλίμακας, προηγμένες πλατφόρμες και υπηρεσίες, διεθνή τεχνογνωσία και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών. Στην πράξη, οι δυνατότητες αυτές μπορούν να μεταφράζονται για την ελληνική αγορά σε ταχύτερη αξιοποίηση καινοτομιών, αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη και νέες ψηφιακές λύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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