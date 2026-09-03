Attica: Πατάει γκάζι στο β΄ εξάμηνο – Νέα καταστήματα και ισχυρές διανομές
Η θετική πορεία συνεχίστηκε και τον Αύγουστο - Η διοίκηση βλέπει αύξηση έως 9% σε έσοδα και EBITDA και έως 10% στα κέρδη προ φόρων το 2026 - Τι σχεδιάζει για Ελληνικό και μετόχους
Με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Δημοσθένη Μπούμη εκτιμά για το σύνολο του 2026 αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 7%-9% σε σχέση με το 2025 και άνοδο των κερδών προ φόρων κατά 8%-10%. Την ίδια ώρα, η νέα εισηγμένη προετοιμάζει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης του δικτύου της και σχεδιάζει ισχυρές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.
«Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του Α΄ εξαμήνου του 2026, σε ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον, επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου», αναφέρει ο κ. Μπούμης, σημειώνοντας ότι η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου και στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.
Η νέα χρηματιστηριακή περίοδος της Attica ξεκίνησε με την Ideal Holdings του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου να παραμένει ο βασικός μέτοχος, διατηρώντας περίπου το 70% της εταιρείας μετά τη διάθεση του 29,92% μέσω της δημόσιας προσφοράς.
Το Ελληνικό
Ένα από τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της Attica θα γίνει στη Riviera Galleria στο Ελληνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία, το φθινόπωρο του 2027 προβλέπεται να λειτουργήσουν εκεί τρία νέα καταστήματα, ενώ για την ίδια περίοδο προγραμματίζεται ένα ακόμη κατάστημα συγκεκριμένης μάρκας στο The Mall Athens.
Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης που είχε παρουσιάσει η διοίκηση πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Το πλάνο περιλαμβάνει περαιτέρω ανάπτυξη καταστημάτων, επέκταση του Attica Beauty, ενίσχυση του ηλεκτρονικού καναλιού και επενδύσεις στο υφιστάμενο δίκτυο.
Κεντρική φωτ. από αριστερά: Δημοσθένης Μπούμης, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου
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