Attica: Πατάει γκάζι στο β΄ εξάμηνο – Νέα καταστήματα και ισχυρές διανομές

Το Ελληνικό

Με θετικό ρυθμό συνεχίζει στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Αττικά Πολυκαταστήματα, ενισχύοντας την εικόνα για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για την πρώτη χρονιά της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία, μετά την αύξηση των πωλήσεων κατά 7% στο πρώτο εξάμηνο, η ανοδική πορεία διατηρήθηκε και τον Αύγουστο, εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία καθώς το δεύτερο μισό της χρονιάς αντιστοιχεί παραδοσιακά στο μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων εσόδων.Με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλοεκτιμά για το σύνολο του 2026 αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 7%-9% σε σχέση με το 2025 και άνοδο των κερδών προ φόρων κατά 8%-10%. Την ίδια ώρα, η νέα εισηγμένη προετοιμάζει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης του δικτύου της και σχεδιάζει ισχυρές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.«Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του Α΄ εξαμήνου του 2026, σε ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον, επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου», αναφέρει ο κ. Μπούμης, σημειώνοντας ότι η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου και στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.Η νέα χρηματιστηριακή περίοδος της Attica ξεκίνησε με την Ideal Holdings τουνα παραμένει ο βασικός μέτοχος, διατηρώντας περίπου το 70% της εταιρείας μετά τη διάθεση του 29,92% μέσω της δημόσιας προσφοράς.

Ένα από τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της Attica θα γίνει στη Riviera Galleria στο Ελληνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία, το φθινόπωρο του 2027 προβλέπεται να λειτουργήσουν εκεί τρία νέα καταστήματα, ενώ για την ίδια περίοδο προγραμματίζεται ένα ακόμη κατάστημα συγκεκριμένης μάρκας στο The Mall Athens.



Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης που είχε παρουσιάσει η διοίκηση πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Το πλάνο περιλαμβάνει περαιτέρω ανάπτυξη καταστημάτων, επέκταση του Attica Beauty, ενίσχυση του ηλεκτρονικού καναλιού και επενδύσεις στο υφιστάμενο δίκτυο.



Κεντρική φωτ. από αριστερά: Δημοσθένης Μπούμης, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

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