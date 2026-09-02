Το ξεφουσκωματάκι του Αλέξη μας, η ακτινογραφία του κόμματος Σαμαρά (κάτω οι gay και… ο Μητσοτάκης), το ακίνητο ΠΑΣΟΚ και τα μικρά κόμματα

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Λοιπόν, έχω μια καλή εικόνα πλέον της πρώτης φθινοπωρινής δημοσκόπησης που έχει από χθες ανά χείρας το Μ.Μ, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα έχω γράψει χθες και προχθές (αλλά μικρές) και σας δίνω την εικόνα. 1) Έχει αυξηθεί κατά 3-4 μονάδες η γκρίζα ζώνη, δηλαδή το «δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, είμαι αναποφάσιστος». 2) Η ΝΔ έχει χάσει από την πρόθεση ψήφου λιγότερο από μισή μονάδα, δηλαδή ήταν στο 27,3% και είναι στο 26,8%, αλλά στην εκτίμηση παραμένει στο 30% περίπου μιας και έχουν αυξηθεί οι αναποφάσιστοι. Από την περυσινή δημοσκόπηση προ ΔΕΘ η ΝΔ είναι αρκετά υψηλότερα, δηλαδή ήταν κοντά στο 26% και τώρα έχει τσιμπήσει μια μονάδα, γεγονός που εκτιμάται ως θετικό από το Μ.Μ. 3) Ο Τσίπρας έχει χάσει 1,5 μονάδα στην πρόθεση από την ίδια δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας του Ιουλίου, δηλαδή (στην πρόθεση πάντα) ήταν στο 15,5% και τώρα είναι στο 13,2%, ενώ στην εκτίμηση είναι κοντά στο 16%. Ο Τσίπρας έχει χάσει κάτι και στα ποιοτικά, από την καταλληλότητα για πρωθυπουργός πήγε στο 12% από 15% προ Αυγούστου, αλλά και από τα focus groups της ίδιας έρευνας παρατηρείται ότι ο κόσμος θεωρεί αλαζονικό το ύφος του όταν “διαλαλεί” ότι είναι ο μόνος έντιμος και καθαρός του πολιτικού σκηνικού. Όχι ότι δεν θα ανησυχούν οι περί αυτόν φαντάζομαι μέχρι να βγουν τις επόμενες ημέρες και νέες έρευνες για να δουν τι συμβαίνει. 4) Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια, κάτω από 10% στην πρόθεση περίπου στο 11,5% στην εκτίμηση. 5) Η Καρυστιανού είναι στο 4,5% στην πρόθεση και στο 5,5% στην εκτίμηση, συνεπώς έχει χάσει καμιά μονάδα ακόμα. 6) Ο Βελόπουλος ανέβηκε στο 7% από 6,6%, η Ζωίτσα επίσης ανέβηκε κατά 0,6%, μη με ρωτάτε για αυτούς άλλες λεπτομέρειες γιατί δεν τις σημείωσα. 7) Ο Σαμαράς είναι κοντά στο 5%, αλλά η ΝΔ χάνει λίγα απ’ αυτόν, αν κάνει κόμμα. Από όσους σήμερα ψηφίζουν ΝΔ μπορεί να ψηφίσουν τον Σαμαρά 0,4% ή λιγότερο. Χαρακτηριστικά, μου ειπώθηκε: «Η ΝΔ με Σαμαρά ή χωρίς αυτόν έχει μια διαφορά 0,2% - 0,3%». Από όσους έφυγαν από τη ΝΔ προσωρινά ή μονίμως από το 2023, δηλαδή ένα 10% - 11% μπορεί να ψηφίσει Σαμαρά το 2%. Αντιθέτως, μεγάλο ποσοστό παίρνει απ’ όλα τα πιο δεξιά κόμματα από τη ΝΔ και ολίγον από το ΠΑΣΟΚ. Εμ βέβαια, λέω εγώ, αφού είχαν κάνει και κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Ό,τι ήξερα το έγραψα, ακριβώς τα νούμερα μπορεί να μην είναι, γιατί η έρευνα δεν ανήκει σε εμάς, οπότε… δεν δεχόμεθα διαμαρτυρίες.Οι μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ και η αγωνία για τις δημοσκοπήσεις-Τις φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις αναμένουν με αγωνία και στο ΠΑΣΟΚ για να δουν αν παραμένουν στην τρίτη θέση με διαφορά από τον δεύτερο Τσίπρα ή αν τσιμπάνε κάτι. Την ίδια ώρα κλείνουν και οι μεταγραφές βουλευτών από άλλα κόμματα. Όπως λένε πηγές της Χ. Τρικούπη έχουν κλείσει σίγουρα: Η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη (πρώην ΠΑΣΟΚ, μετά ΣΥΡΙΖΑ) που θα είναι υποψήφια στην Β’ Πειραιά. Η Μυρτώ Κοροβέση (πρώην ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ως αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασσελάκη και εν συνεχεία ορκίστηκε επιλαχούσα βουλευτής και αποχώρησε από τους Δημοκράτες) ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης που επίσης εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετακόμισε στο κόμμα Κασσελάκη απ’ όπου αποχώρησε με καταγγελίες) που θα είναι υποψήφιος στην Κέρκυρα. Ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης είναι επίσης πολύ κοντά στο να κλείσει (αν και ακόμη τίποτε δεν είναι οριστικό) να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά. Κατά τα λοιπά, το σύμπαν ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να κατηφορίσει για την Κρήτη την Πέμπτη για την εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει μια ομιλία στοχευμένη στα εθνικά θέματα με «ιδεολογικό χαρακτήρα» όπως λένε. Η εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων ενόψει ΔΕΘ δεν είναι ακόμη έτοιμη, αλλά δουλεύεται πυρετωδώς. Σήμερα πάντως ο Ανδρουλάκης θα παραθέσει δείπνο στο Ψυχρό Λασιθίου στο «Χαλαβρό» στους βουλευτές, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη.Σαμαράς το «αντί gay» κόμμα-Το κόμμα Σαμαρά πάντως μπορεί να έχει σύνθημα «Κάτω οι gay» όπως πάμε, καθώς φαίνεται ότι θέλει να τζογάρει στο συγκεκριμένο πεδίο, εκτιμώντας ότι υπάρχει κοινό και πολιτικός χώρος αναξιοποίητος. Εξ και το χθεσινό "πέσιμο" στον Άδωνι και στον ΕΟΠΥΥ για μια πλατφόρμα του Οργανισμού που αναφερόταν σε τρίτο φύλο, κάτι που είναι βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς διεθνώς. Πάντως, η επίθεση σε οργανισμό του υπουργείου Υγείας δεν είναι τυχαία, ούτε γίνεται γιατί το έγραψε η «ΕΣΤΙΑ» που στηρίζει τις θέσεις του Σαμαρά. Ο ίδιος τα έχει βάλει και με τον Άδωνι, ο οποίος ήταν πολιτικό του παιδί, αυτός τον έφερε στη ΝΔ και διατηρούσε διαχρονικά σχέση μαζί του, επειδή βγήκε απέναντι στη δημιουργία κόμματος από τον ίδιο, αλλά και γιατί «την έπεσε» στον εκπρόσωπο Σαμαρά Νίκο Τσιούτσια, λέγοντας ότι δεν κάνει για πορτ παρόλ. Και επειδή ο Σαμαράς δεν ξεχνάει, το ματς ξεκινάει και θα έχει αναταράξεις, γιατί και ο Άδωνις δεν είναι ο καλός Χριστιανός να του την πέφτεις και να γυρνάει και το άλλο μάγουλο. Πάντως, το να φτιάχνεις ένα κόμμα με έμβλημα την ομοφοβία και σκοπό να ρίξεις τον προκάτοχό σου στο ίδιο κόμμα, ακούγεται ολίγον τοξικό νομίζω.Το δίλημμα της Λατινοπούλου-Κάτι που συζητούν σε διάφορα τραπέζια ανά την Ελλάδα πάντως είναι τι θα κάνει η Λατινοπούλου, της οποίας το κόμμα είναι στις παρυφές της Βουλής, αλλά προφανώς σε συνθήκες πολιτικής πίεσης θα γίνει σάντουιτς και δύσκολα θα πιάσει το 3%. Σε στελεχιακό επίπεδο, ο Σαμαράς της παίρνει κόσμο, όπως και σε επίπεδο ψηφοφόρων, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η ίδια λέει ότι δεν πάει με κανέναν, ούτε με τον Μητσοτάκη ούτε με τον Σαμαρά, όμως στη ζωή καμιά φορά πρέπει να κάνεις επιλογές.Το κόλπο του Κασιδιάρη-Με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται και έχει πολιτικά σχέδια, η πολιτική πιάτσα προσπαθεί να προβλέψει τα επόμενά του βήματα. Είναι επίσης δεδομένο ότι, αν ηγηθεί σχηματισμού ή εμφανιστεί ένα κόμμα με αχυρανθρώπους που εκτιμηθεί ότι αυτός κρύβεται από πίσω, θα κοπεί από τον Άρειο Πάγο. Γι' αυτό λέγεται ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος με κάποιο υπάρχον κόμμα, το οποίο θα έχει ιδρυθεί προγενέστερα και δεν θα μπορεί να υποτεθεί ότι είναι σκιώδης αρχηγός του - διατηρεί άλλωστε ακόμα δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κάποιοι εκτιμούν ότι αυτό το κόμμα θα μπορούσε να είναι ο «Ελληνικός Παλμός» που έχει ιδρύσει ο πρώην βουλευτής της ΝΙΚΗΣ Νίκος Παπαδόπουλος - αυτός που είχε κατεβάσει πίνακες στην Πινακοθήκη. Είχε γραφτεί ότι αυτός επεδίωξε κάποια επαφή με την Καρυστιανού μέσω της Γρατσία, ενώ στο παρελθόν έχει υποστηρίξει στη Βουλή ότι υφίσταται παράνομη παράταση στην κράτηση του Κασιδιάρη.Ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα-Σήμερα το βράδυ στο Porto Palace της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα για το μέλλον, αλλά το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα κάτσουν στις καρέκλες του ξενοδοχείου από τους πρώην ΣΥΡΙΖΑίους. Σίγουρα θα πάνε βουλευτές που παραιτήθηκαν πρόσφατα, όπως η Νοτοπούλου, ο Καραμέρος, ο Κεδίκογλου και ο Κόκκαλης, αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές όπως ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κ.ά. Πάντως, υπάρχει και μια κατηγορία στελεχών π.χ. η Όλγα Γεροβασίλη που έχουν μεν στενή σχέση με τον Τσίπρα, αλλά περίμεναν κάποιος να τους καλέσει, διότι «ακάλεστοι δεν πάμε πουθενά», όπως λένε. Πάντως, ο Τσίπρας δεν κάλεσε κανέναν από τους αναμενόμενους και δεν θα έχει πολλά ρεζερβέ στις πρώτες σειρές.Και ο Μητσοτάκης στο «μπλε τιμολόγιο»