Ελλάδα και Κύπρος χαράσσουν κοινή ναυτιλιακή στρατηγική
Ελλάδα και Κύπρος χαράσσουν κοινή ναυτιλιακή στρατηγική
Τα μηνύματα Χριστοδουλίδη και Τασούλα από το δείπνο που παρέθεσε η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών στην Αθήνα προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας - Ζήτησαν ισχυρή και συντονισμένη ναυτιλιακή φωνή Ελλάδας και Κύπρου
Την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και την παράλληλη ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη ανέδειξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών στην Αθήνα. Η ανάπτυξη της οικονομίας διαμορφώθηκε στο 3,3% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η ανεργία υποχώρησε στο 3,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ το δημόσιο χρέος περιορίστηκε κάτω από το 48% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, το κυπριακό νηολόγιο έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 27% και η συνολική χωρητικότητα του στόλου υπό κυπριακή σημαία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο Four Seasons Astir Palace στη Βουλιαγμένη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκαν η οικονομική και ναυτιλιακή ισχύς της Κύπρου, η στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και ο κίνδυνος υποχώρησης της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής ανταγωνιστικότητας.
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*Στην κεντρική φωτο: Η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνα Χατζημανώλη, η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και το ζεύγος Πόλυ και Σοφίας Χατζηωάννου
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο Four Seasons Astir Palace στη Βουλιαγμένη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκαν η οικονομική και ναυτιλιακή ισχύς της Κύπρου, η στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και ο κίνδυνος υποχώρησης της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής ανταγωνιστικότητας.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο newmoney.gr
*Στην κεντρική φωτο: Η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνα Χατζημανώλη, η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και το ζεύγος Πόλυ και Σοφίας Χατζηωάννου
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