Ελλάδα και Κύπρος χαράσσουν κοινή ναυτιλιακή στρατηγική

Τα μηνύματα Χριστοδουλίδη και Τασούλα από το δείπνο που παρέθεσε η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών στην Αθήνα προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας - Ζήτησαν ισχυρή και συντονισμένη ναυτιλιακή φωνή Ελλάδας και Κύπρου