Πώς η ΔΕΗ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στα data centers
Το νέο θεσμικό πλαίσιο του ΥΠΕΝ για την κατανομή του ηλεκτρικού χώρου, η σύσκεψη για τους όρους σύνδεσης του data center της Επιχείρησης και ο «κόφτης» στα ανώριμα επενδυτικά σχέδια
Οι αιτήσεις για νέα data centers που έχουν υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ αθροίζουν πλέον περίπου 5 GW, από 1,2 GW το 2025. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, δηλαδή, η ζητούμενη ισχύς έχει υπερτετραπλασιαστεί, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μπαίνει με ταχύτητα στον χάρτη των ψηφιακών υποδομών αλλά και ότι το δίκτυο δεν μπορεί να ικανοποιήσει αδιακρίτως κάθε σχέδιο που κατατίθεται.
Η μάχη για τον ηλεκτρικό χώρο
Στο επίκεντρο πρόσφατης σύσκεψης στο ΥΠΕΝ βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι όροι σύνδεσης του data center της ΔΕΗ με την AWS. Ένα τέτοιο έργο χρειάζεται ισχυρή και πολλαπλή τροφοδότηση, εφεδρείες για την περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης και ειδικό σχεδιασμό του συστήματος μεταφοράς. Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, είναι ποια έργα θα προηγούνται όταν το δίκτυο γεμίζει από αιτήσεις.
Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τα data centers. Στην ίδια εξίσωση μπαίνουν και μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις, όπως η νέα μονάδα πράσινου υδρογόνου της Motor Oil, για την οποία ζητούνται όροι σύνδεσης. Τυπικά, το έργο εξετάζεται ως βιομηχανικός καταναλωτής. Στην πράξη, όμως, διεκδικεί τον ίδιο ηλεκτρικό χώρο με τις υποδομές cloud, τις μονάδες αποθήκευσης και τις υπόλοιπες ενεργοβόρες δραστηριότητες.
Η λίστα των παικτών που έχουν ήδη παρουσία ή προωθούν νέα projects στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει αισθητά. Περιλαμβάνει τη Digital Realty μέσω της Lamda Hellix, τη Sparkle, τη Lancom, τη Microsoft, τη Data4, τη Data In Scale των ΔΕΗ–DAMAC και πλέον τη ΔΕΗ με την AWS. Πρόκειται για επτά κυρίαρχες πλατφόρμες ψηφιακών υποδομών, χωρίς να υπολογίζονται μικρότερες ή μη δημοσιοποιημένες αιτήσεις.
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