Πώς η ΔΕΗ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στα data centers
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Πώς η ΔΕΗ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στα data centers

Το νέο θεσμικό πλαίσιο του ΥΠΕΝ για την κατανομή του ηλεκτρικού χώρου, η σύσκεψη για τους όρους σύνδεσης του data center της Επιχείρησης και ο «κόφτης» στα ανώριμα επενδυτικά σχέδια

Πώς η ΔΕΗ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στα data centers
Μαριάννα Τζάννε
Τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζεται στο εξής ο πιο περιζήτητος πόρος της ενεργειακής αγοράς, ο ηλεκτρικός χώρος, αναζωπυρώνει το deal της ΔΕΗ με την Amazon Web Services στη Δυτική Μακεδονία. Το data center που σχεδιάζεται στον Άγιο Δημήτριο, με αρχική ισχύ 300 MW και δυνατότητα ανάπτυξης έως το 1 GW, φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τις τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης ενός έργου αυτής της κλίμακας, αλλά και την ανάγκη να μπουν σαφείς κανόνες προτεραιότητας για τις μεγάλες επενδύσεις που διεκδικούν πρόσβαση στο δίκτυο.

Οι αιτήσεις για νέα data centers που έχουν υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ αθροίζουν πλέον περίπου 5 GW, από 1,2 GW το 2025. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, δηλαδή, η ζητούμενη ισχύς έχει υπερτετραπλασιαστεί, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μπαίνει με ταχύτητα στον χάρτη των ψηφιακών υποδομών αλλά και ότι το δίκτυο δεν μπορεί να ικανοποιήσει αδιακρίτως κάθε σχέδιο που κατατίθεται.

Η μάχη για τον ηλεκτρικό χώρο

Στο επίκεντρο πρόσφατης σύσκεψης στο ΥΠΕΝ βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι όροι σύνδεσης του data center της ΔΕΗ με την AWS. Ένα τέτοιο έργο χρειάζεται ισχυρή και πολλαπλή τροφοδότηση, εφεδρείες για την περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης και ειδικό σχεδιασμό του συστήματος μεταφοράς. Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, είναι ποια έργα θα προηγούνται όταν το δίκτυο γεμίζει από αιτήσεις.

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τα data centers. Στην ίδια εξίσωση μπαίνουν και μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις, όπως η νέα μονάδα πράσινου υδρογόνου της Motor Oil, για την οποία ζητούνται όροι σύνδεσης. Τυπικά, το έργο εξετάζεται ως βιομηχανικός καταναλωτής. Στην πράξη, όμως, διεκδικεί τον ίδιο ηλεκτρικό χώρο με τις υποδομές cloud, τις μονάδες αποθήκευσης και τις υπόλοιπες ενεργοβόρες δραστηριότητες.

Η λίστα των παικτών που έχουν ήδη παρουσία ή προωθούν νέα projects στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει αισθητά. Περιλαμβάνει τη Digital Realty μέσω της Lamda Hellix, τη Sparkle, τη Lancom, τη Microsoft, τη Data4, τη Data In Scale των ΔΕΗ–DAMAC και πλέον τη ΔΕΗ με την AWS. Πρόκειται για επτά κυρίαρχες πλατφόρμες ψηφιακών υποδομών, χωρίς να υπολογίζονται μικρότερες ή μη δημοσιοποιημένες αιτήσεις.

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Μαριάννα Τζάννε
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