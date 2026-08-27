Ξεκινάει η μεγαλύτερη επιδότηση για νέο αυτοκίνητο στην Ελλάδα - έως 15.500 ευρώ

Η οριστική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή του μεγαλύτερου προγράμματος επιδοτούμενης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχει σχεδιαστεί στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλά από τα προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα στην Auto Athina 2026, λίγο πριν ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων.





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