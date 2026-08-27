Ξεκινάει η μεγαλύτερη επιδότηση για νέο αυτοκίνητο στην Ελλάδα - έως 15.500 ευρώ
Ξεκινάει η μεγαλύτερη επιδότηση για νέο αυτοκίνητο στην Ελλάδα - έως 15.500 ευρώ
Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με έως 150 ευρώ τον μήνα για 15.000 νοικοκυριά. Ποιες οι προδιαγραφές και τα κριτήρια…
Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με έως 150 ευρώ τον μήνα για 15.000 νοικοκυριά. Ποιες οι προδιαγραφές και τα κριτήρια…
UPD:
Η οριστική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή του μεγαλύτερου προγράμματος επιδοτούμενης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχει σχεδιαστεί στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλά από τα προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα στην Auto Athina 2026, λίγο πριν ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα