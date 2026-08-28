Τράπεζα Πειραιώς: Βγήκε στις αγορές με εξαετές ομόλογο – Αντλησε 500 εκατ. ευρώ

Πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς για το 2026 – Το σύνολο των εντολών υπερέβη τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 5 φορές τον στόχο – Το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές